Le Quartier-Jeunesse Saint-Pascal célèbre la 25e Semaine des maisons des jeunes

Quartier-Jeunesse 1995 célèbre la 25e édition de la Semaine des maisons des jeunes (SMDJ) qui se tient du 10 au 16 octobre 2022. Durant ces sept jours de festivités, plus de 200 activités ludiques, engagées, culturelles et festives seront proposées par les maisons des jeunes (MDJ) à travers l’ensemble du Québec.

Pour l’occasion, les ados de la MDJ de Saint-Pascal proposent de participer à sa porte ouverte, soirée aux quilles et jeux évasion mobile pour tous. Ce sera le moment idéal pour la population de découvrir ce qui se passe à la maison des jeunes, d’échanger avec les ados et les équipes de travail, et de découvrir en quoi la MDJ contribue à l’épanouissement des jeunes et de la communauté. Pour en savoir plus, la population est invitée à se renseigner auprès de Caroline Beaulieu ou de Serge Binet au 418 492-9002.

Les 12 défis de la SMDJ

Pour cette édition, les ados et le public seront invités à démontrer de manière ludique ce à quoi ils sont prêts pour les jeunes, par le biais des 12 défis de la SMDJ. Ainsi, toute la population sera conviée à réaliser un ou plusieurs défis tels qu’essayer pour la première fois une nouvelle activité, ou partager sur les réseaux sociaux un projet porté par des jeunes. La population sera également appelée à remplir une vignette « Prêt·e à tout pour ma MDJ, même à (…), parce que (…) » et à ajouter des photos et des vidéos lors de la réalisation des défis. Le tout pourra être publié sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #MaMDJ et #pretatout. Pour connaître tous les détails sur les 12 défis à réaliser, rendez-vous sur le site internet du RMJQ : https://rmjq.org/smdj/smdj-2022/

Source : Quartier-Jeunesse 1995