Le Québec dit bravo PAB

Le Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) souligne la Journée nationale des préposées et préposés d’aide à domicile qui a lieu le 26 mai.

Dans un contexte où 91 % des personnes âgées de 55 ans et plus souhaitent pouvoir affirmer « chez moi pour la vie », selon un récent sondage Léger, les préposé(e)s d’aide à domicile rendent possible ce droit fondamental de pouvoir choisir de vivre et vieillir chez soi.

La Journée des préposées d’aide à domicile existe pour mettre en lumière le travail de femmes et d’hommes dont on parle trop peu, bien qu’il soit pertinent et essentiel dans un contexte de vieillissement de la population. Après une année de travail dans des conditions de crise sanitaire, on peut affirmer qu’ils et qu’elles ont été de véritables anges gardiens. Les préposé(e)s d’aide à domicile de Services Kam-Aide ont soutenu tous les membres de leur communauté en préservant la santé et la sécurité des aînés et des personnes en perte d’autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. Elles ont aussi lutté quotidiennement contre l’isolement de dizaines de milliers de personnes.

On compte 55 préposées d’aide à domicile qui travaillent au bien-être de la communauté du Kamouraska, pour 675 clients. Les préposées vont à domicile et les services offerts sont l’entretien ménager, le grand ménage, la préparation de repas sans diète, la lessive et le repassage, l’accompagnement pour les commissions, le service de répit et d’assistance personnelle aux soins, des services qui favorisent le maintien à domicile.