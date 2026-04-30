Le Radio-Dons de la Maison d’Hélène dépasse son objectif avec plus de 106 000 $ recueillis

La générosité de la population a une fois de plus été au rendez-vous. La dixième édition du Radio-Dons au profit de la Maison d’Hélène a permis de recueillir la somme remarquable de 106 572 $, dépassant ainsi l’objectif initial qui était fixé à 100 000 $.

Diffusé récemment en direct sur les ondes de CIQI FM 90,3 ainsi que sur Internet, l’événement animé par Richard Bossinotte a mobilisé la communauté autour d’une cause profondément humaine : offrir des soins de fin de vie empreints de dignité, de respect et de compassion.

Au-delà des chiffres, ce Radio-Dons témoigne de la solidarité d’un milieu qui se serre les coudes pour accompagner les siens dans les moments les plus délicats. Chaque contribution, qu’elle soit modeste ou importante, participe directement à maintenir des services essentiels dans un environnement chaleureux et humain.

La Maison d’Hélène

Située à Montmagny, la Maison d’Hélène accueille des personnes en fin de vie, âgées de quatre ans et plus, dont le pronostic est de deux mois ou moins. L’organisme dessert les résidents des MRC de Montmagny et de L’Islet, soit une population de plus de 40 000 personnes. Dans ce contexte, les besoins sont bien réels, et les dons recueillis permettent d’assurer la gratuité des soins offerts aux patients et à leurs proches.

Année après année, la Maison d’Hélène peut compter sur un appui indéfectible de la population, des partenaires et des bénévoles. Ce succès confirme non seulement la pertinence de sa mission, mais aussi l’attachement profond de la communauté envers cet établissement devenu incontournable dans la région.

Avec un tel résultat, la Maison d’Hélène pourra poursuivre son engagement à offrir un accompagnement de qualité, dans le respect et la dignité, à ceux qui en ont le plus besoin.