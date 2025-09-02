Le RDL Hyundai accède à la demi-finale de la LBRQ

Le RDL Hyundai de Saint-Pascal poursuit sur sa lancée en séries éliminatoires de la Ligue de baseball de la région de Québec (LBRQ). Après avoir disposé des Toitures Pro Lemieux de Trois-Pistoles en huitième de finale, la formation pascaloise a éliminé les Monarques de Montmagny en quatre matchs dans leur série 3 de 5.

La profondeur du personnel de lanceurs a fait toute la différence dans cette série. Trois partants différents ont chacun signé une victoire, permettant à l’équipe de maintenir une stabilité et une confiance sur la butte. Cette polyvalence a limité les options offensives des Monarques, incapables de percer la muraille défensive du RDL Hyundai.

À l’attaque, l’ensemble de l’alignement s’est illustré. Plutôt que de reposer sur un seul joueur vedette, le RDL Hyundai a offert une production offensive répartie, démontrant une belle cohésion d’équipe. Chaque frappeur a su contribuer au bon moment, assurant une pression constante sur le monticule adverse.

Cap sur la demi-finale

Cette victoire permet maintenant au RDL Hyundai de se hisser en demi-finale. L’adversaire, en l’occurrence le Laurier de Victoriaville, sera de taille. Cette série promet par ailleurs d’être relevée puisque les deux clubs ont prouvé leur capacité à conjuguer puissance offensive et solidité défensive.

La formation locale tentera ainsi de poursuivre sur cette séquence victorieuse, et de faire un pas de plus vers une éventuelle finale provinciale.