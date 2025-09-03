Isaac Hénault brille et propulse son équipe en quart de finale

L’ancien joueur des Riverains du Bas-Saint-Laurent, Isaac Hénault, a récemment connu une sortie mémorable dans l’uniforme du Rocket South Shore de Coaticook, en Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ).

Âgé de 19 ans et originaire de Saint-Pascal, Hénault a tenu ses coéquipiers dans le match grâce à une prestation solide. En cinq manches et un tiers de travail, il a accordé deux points seulement sur quatre coups sûrs, un but sur balle et quatre retraits sur des prises. Avec 69 lancers au compteur, dont 43 prises, il a ainsi mené son équipe à une victoire cruciale de 4 à 2 face aux Bisons de Saint-Eustache.

« Bravo Isaac! T’as clutché! T’as bien choisi ton moment pour connaître ta meilleure sortie de l’année! », a déclaré son père Louis-Martin Hénault sur les réseaux sociaux, visiblement ému par la performance de son fils.

Une victoire d’équipe, mais une performance marquante

La rencontre, disputée dans un contexte de série éliminatoire, a été marquée par la combativité des joueurs du Rocket qui ont orchestré une remontée contre leurs adversaires des Laurentides. Sur les réseaux sociaux, l’organisation n’a pas manqué de saluer l’apport de son jeune lanceur, soulignant qu’il s’agissait de l’une de ses meilleures performances de la saison.

Grâce à ce gain, Coaticook assure sa place en quart de finale, et se dirige maintenant vers Jonquière pour affronter les Voyageurs, une formation toujours redoutable en séries.

Un jeune talent à surveiller

Repêché plus tôt cette année, Hénault poursuit une progression fulgurante. Sélectionné au 14e rang, soit la première sélection de la deuxième ronde du repêchage 2025 de la LBJÉQ, il avait été choisi par le Rocket South Shore à la suite d’une transaction orchestrée par le directeur général Éric Poulin. Ce choix stratégique semble déjà porter fruit. L’ancien Riverain du Bas-Saint-Laurent démontre qu’il est capable de répondre présent dans les moments charnières, confirmant ainsi la confiance placée en lui.

Sa performance pourrait marquer un tournant dans la saison du Rocket et dans la carrière d’Isaac Hénault. Son sang-froid et sa constance au monticule en font désormais un élément clé de l’équipe, alors que la lutte s’intensifie en séries éliminatoires.

Pour les partisans de Saint-Pascal et de toute la région, c’est une fierté de voir l’un des leurs briller au sein de la plus haute ligue junior de baseball au Québec. Et avec les quarts de finale à Jonquière, Hénault aura une nouvelle occasion de démontrer qu’il est prêt à s’imposer sur la grande scène.