Le réaménagement de la 4e Avenue encore reporté

Le projet de réaménagement de la 4e Avenue Painchaud à La Pocatière est retardé à une date qui reste à préciser. Les travaux, évalués entre 3 et 4 millions $, qui devaient débuter en 2024 puis ont été remis en 2025, n’auront pas lieu. Ce sont des considérations financières qui sont à l’origine de cette décision.

« C’est un projet que j’ai le regret de ne pas avoir pu livrer dans mon premier quatre ans. Je souhaite le livrer dans mon second mandat, ça fait partie de mes engagements », dit le maire, Vincent Bérubé, faisant référence à sa candidature annoncée comme maire de la grande ville regroupée.

Le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du gouvernement du Québec devait permettre au projet de bénéficier d’une subvention de 2,8 millions $ pour réaliser les infrastructures souterraines d’eau potable et d’égout. « Malheureusement, entre le temps où nous avons envoyé la demande et son approbation, le programme a été gelé. Nous n’avons pas voulu refiler la facture aux contribuables, alors nous avons préféré reporter le projet », précise M. Bérubé, ajoutant qu’avec les élections provinciales à venir, de nouvelles enveloppes seront probablement disponibles.

Le projet comprend une refonte complète de la 4e Avenue, sa transformation en sens unique de l’ouest vers l’est, et la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout. On prévoit aussi moins d’espaces de stationnement pour réduire les îlots de chaleur, plus d’espaces verts, d’arbres et d’aménagement paysagers pour créer des espaces de fraîcheur, des trottoirs plus larges pour les piétons, et des espaces spécialement conçus pour aménager des terrasses.