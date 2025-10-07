Violence conjugale : Un nouvel espace dans Montmagny-L’Islet

Avec l’appui de la Table de concertation en violence conjugale de Montmagny-L’Islet, le poste de la Sûreté du Québec à Montmagny dispose désormais d’une salle d’entrevue spécialement pensée pour répondre aux besoins des victimes et des témoins.

Ce nouvel espace a été conçu pour offrir un cadre accueillant et apaisant, propice à l’écoute et à la communication, tout en respectant le rythme de chaque personne. Réalisé grâce au soutien financier de la Table de concertation, ce projet a pour objectif de garantir un environnement sécuritaire, confidentiel et respectueux aux personnes confrontées à des situations difficiles, en particulier aux victimes de violence conjugale.

« Il est essentiel que les victimes et les témoins se sentent en confiance et soutenus dès leur arrivée au poste de police. Cet aménagement s’inscrit dans la volonté des membres de la Table de concertation de Montmagny-L’Islet d’offrir un service de proximité plus humain et plus attentif », a affirmé Andrée Pelletier, du Havre des Femmes.