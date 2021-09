Le réseau de travailleurs de rang au Bas-Saint-Laurent : un an déjà

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent souligne la première année du réseau de travailleurs de rang pour le Bas-Saint-Laurent.

Ce service a été possible grâce à la collaboration de l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) et à l’implication de Desjardins comme partenaire majeur. Mmes Sabrina Roy et Sabryna Beaulieu sont les deux travailleuses de rang couvrant le territoire du Bas-Saint-Laurent pour ACFA. Leur présence a permis de rejoindre 81 nouveaux clients et de réaliser 322 interventions. « Grâce à un financement du MSSS couvrant 75 % des frais d’exploitation du service de travailleuses de rang, ACFA est fier de pouvoir offrir des services gratuits et en toute confidentialité aux producteurs et productrices agricoles traversant des périodes difficiles », rapporte M. René Beauregard, directeur de l’organisme.

Selon M. Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, ces résultats démontrent l’importance d’avoir un tel service en région. « De plus en plus, les producteurs et les productrices agricoles doivent affronter de multiples facteurs de stress. Nous devons être à l’affût de leur santé psychologique pour le maintien d’une agriculture familiale dynamique au Bas-Saint-Laurent. »

« La santé psychologique des agriculteurs et agricultrices nous tient à cœur tout autant que leur santé financière. Nos directeurs et directrices de comptes agricoles sont sensibilisés à reconnaitre les signes de détresse. Ils les encouragent à solliciter l’aide auprès des ressources en santé mentale telles que le réseau de travailleurs de rang. Après seulement un an, nous sommes en mesure de constater que ce partenariat et notre contribution financière ont eu un impact très positif au Bas-Saint-Laurent », précise Jean-François Tremblay, directeur des affaires – marché agricole Bas-Saint-Laurent.

D’ailleurs, Desjardins a lancé sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en lumière l’importance de ce partenariat. Pour la visionner :https://fb.watch/7VItED3PuL/.