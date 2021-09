Bernard Généreux et Jean-Pierre Pigeon dévoilent le Contrat régionalavec le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

Bernard Généreux et Jean-Pierre Pigeon ont annoncé le Contrat régional d’Erin O’Toole avec le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Ce Contrat a pour objectif, notamment, de relancer et de diversifier l’économie régionale, de moderniser les infrastructures de transport, de créer de bons emplois, de s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, de dynamiser le secteur des ressources naturelles et de contribuer au développement des communautés autochtones du Québec.

« Depuis longtemps, les libéraux et le Bloc ont laissé tomber les régions du Québec. Avec notre Plan de rétablissement du Canada, et nos Contrats régionaux, on va agir pour des régions fortes comme ici dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie », a dit Bernard Généreux. Les régions méritent un gouvernement fédéral qui les écoute, qui les respecte et qui pense à leur développement économique, culturel et social. C’est plus que des promesses en l’air, c’est un contrat avec notre région, une feuille de route vers la reprise économique.

Erin O’Toole et son équipe conservatrice vont mettre en œuvre les engagements du Contrat régional avec le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Ils vont offrir un financement durable aux ports pour petits bateaux en doublant le montant annuel consacré au programme, en plus de construire une infrastructure numérique pour connecter l’ensemble du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à Internet haute vitesse d’ici 2025.

« Quand les régions sont fortes, c’est tout le Québec qui est fort. Comme député, je veux relancer et diversifier l’économie régionale. C’est exactement ce que permettra le projet de financement des ports pour petits bateaux », a dit Bernard Généreux.

« On doit donner une économie plus dynamique à nos jeunes, avec de bons emplois, tout en pensant aux familles, aux travailleurs et aux retraités. C’est important d’avoir une vision et de gros projets axés sur les régions, comme celui de connecter l’ensemble du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à Internet haute vitesse d’ici 2025, a mentionné Jean-Pierre Pigeon. On a besoin de rêver grand. Ç’a toujours été la force du Québec. On ne peut pas passer à côté de ces engagements et de ces projets. C’est le temps d’agir pour le Québec et ses régions. »

Source : Bernard Généreux, candidat Parti conservateur