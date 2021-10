Le retour de L’Halloween à La Pocatière

Les festivités débuteront par la tournée des résidences pour aînés. La chanson française sera à l’honneur puisque Jeape Careno prêtera sa voix aux plus grandes chansons de Joe Dassin. La clientèle étudiante et les adultes ne seront pas en reste avec le spectacle de Laurence Nerbonne présenté à la Salle André-Gagnon. Au prix de 20 $, les billets seront en vente à partir du jeudi 14 octobre chez Uniprix et à l’hôtel de ville de La Pocatière.

Un spectacle pour enfant, Poussière la Sorcière, viendra clôturer la programmation le dimanche 31 octobre à 15 h à la salle Desjardins du Centre Bombardier. En plus de tout cela, il y aura également le Hallow party sur glace, des contes pour petits et grands, des jeux gonflables, une soirée Loup-Garou, et plus encore.