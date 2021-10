Matt Lang est de retour à Montmagny, tout comme Tocadéo

Après avoir mis le feu dans la salle Promutuel Assurance en avril 2019, l’artiste new country Matt Lang fera à nouveau vibrer Montmagny et cette fois ce sera le jeudi 21 octobre, 20 h, à la salle Edwin-Bélanger.

Figurant parmi les artistes new country canadiens les plus prometteurs, Matt Lang n’a désormais plus besoin de présentation. Son premier album anglophone éponyme, enregistré à Nashville, s’est rapidement retrouvé au sommet des ventes anglophones au Québec, en plus de se retrouver #1 des ventes country sur iTunes au Canada. Son nouveau simple In A Bar fait déjà fureur chez les amateurs de ce style musical au Québec.