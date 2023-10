Le retour de Troc tes fringues

Le changement de saison implique la réorganisation de la garde-robe. Pour cette raison, la CDC ICI Montmagny-L’Islet, en collaboration avec Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, la Maison des jeunes de L’Islet-Nord, la Maison de la famille de la MRC de L’Islet, le CJE région de L’Islet, La Jardilec et la Municipalité de Tourville invite la population à un événement parfait pour l’occasion : Troc tes fringues.

L’événement se déroulera le samedi 14 octobre de 10 h à 15 h, à la salle communautaire de Tourville.

« Il s’agit d’une journée très conviviale où l’appréciation des participants, des bénévoles et des organismes du territoire est empreinte du bienfait de partager », témoigne Ludivine Auvray, agente en développement et mobilisation qui a revêtu avec joie et entrain le Troc tes fringue au printemps dernier.