Semaine des maisons des jeunes : Des intervenants engagés pour les ados

Les maisons des jeunes de La Pocatière et de Saint-Pascal prennent part à la 26e édition de la Semaine des maisons des jeunes du Québec (SMDJ), présentée par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ), du 9 au 15 octobre. La semaine se déroule sous la thématique Engagés pour nos ados.

Malgré la situation critique des maisons des jeunes de La Pocatière et de Saint-Pascal, en raison d’un sous-financement chronique, les intervenants sont engagés à maintenir le lien significatif qui les unit aux ados qu’ils accompagnent quotidiennement. Plusieurs activités sont à l’horaire pour souligner cette semaine.

Pour la maison des jeunes de La Pocatière, il y aura un atelier de décoration de citrouille lors des portes ouvertes du mardi 10 octobre, une activité « Pimp » ta pizza! le mercredi, du cinéma extérieur le jeudi et une soirée karaoké le vendredi. Communiquez au 418 856-1210 pour plus d’informations.

À la maison des jeunes de Saint-Pascal, une porte ouverte est prévue le mardi 10 octobre, un tournoi de Mario Kart le mercredi, un atelier bouffe le jeudi et une soirée de quilles le vendredi. Composez le 418 492-9002 pour plus d’informations ainsi que les heures précises d’activité et les réservations.

Source : Maisons des jeunes du Kamouraska