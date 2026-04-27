Le RGFCA célèbre 30 ans de luttes et de solidarités

Cette année marque les 30 ans d’existence du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA). Incorporée en 1996, la Table de concertation des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches est alors devenue le RGFCA. Le 18 mars dernier, une célébration d’envergure s’est tenue à Scott pour souligner le chemin parcouru par l’organisation au fil des décennies. Plus d’une centaine de personnes étaient réunies pour marquer cet important jalon de l’engagement féministe régional.

En ouverture de cette journée marquante, la présidente du RGFCA, Julie Richard-Nadeau, a exprimé avec conviction : « Ce que nous célébrons aujourd’hui, ce ne sont pas seulement des années qui passent, mais des années de résistance, de mobilisation et de travail collectif pour promouvoir l’égalité ». L’autrice féministe Maude Michaud a animé une conférence sur le mythe de l’égalité atteinte, afin de sensibiliser les invités aux défis persistants vers l’atteinte de l’égalité des genres. « Ce n’est pas seulement un concept théorique, c’est un frein que nous vivons au quotidien », a affirmé Karine Drolet, directrice générale du RGFCA.

En après-midi, les 24 groupes membres se sont retrouvés pour célébrer leurs alliances féministes, et revisiter l’histoire du Réseau grâce à un panel rendant hommage aux pionnières du RGFCA. « Nous sommes réunies aujourd’hui pour nous rappeler les avancées réalisées dont nous sommes fières. Nous sommes réunies pour faire front commun pour une société où tous sont égaux. Nous sommes réunies aussi parce que des femmes ont défriché le chemin bien avant nous », a déclaré Karine Drolet.

Cette célébration a également pris la forme d’un geste politique fort face à la montée du masculinisme et du conservatisme politique qui menacent la condition féminine. Rassemblés en grand nombre, les participants ont réaffirmé le rôle essentiel du RGFCA et des groupes de femmes de la région. Ils ont reconnu que la mission du Réseau en défense collective des droits des femmes se poursuit depuis 30 ans grâce à l’engagement soutenu de celles qui s’y sont impliquées, que ce soit au sein du conseil d’administration, de l’équipe de travail ou des groupes membres.

Source : Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches