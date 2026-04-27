L’écoguide Fourchette bleue 2026 est disponible

À l’aube de l’ouverture de la saison de pêche 2026, Fourchette bleue dévoile son 18e écoguide des espèces marines du Saint-Laurent. Certaines, comme le flétan atlantique, l’oursin, le sébaste atlantique, les algues et les mactres se portent bien, et méritent de trouver leur place jusqu’à notre assiette.

Depuis sa création en 2009 par le musée Exploramer, Fourchette bleue évalue annuellement plus d’une centaine d’espèces marines — poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, algues et mammifères. Les résultats de ces analyses sont compilés annuellement dans un écoguide, permettant aux amateurs de produits de la mer de faire des choix durables et éclairés.

L’équipe, avec les avis d’experts des secteurs scientifiques et des pêcheries, utilise une méthodologie simple, démocratique, inclusive et efficace dans la création de son écoguide. Pour la saison 2026, elle y ajoute trois nouvelles espèces, soit l’aiglefin, le pétoncle géant sauvage et le pétoncle d’Islande. Trois espèces ont été retirées, soit la grande raie, le grenadier du Grand Banc et la morue de roche (morue du Pacifique).

« Entre 2019 et 2024, nous avons observé un important déclin des captures, et une stagnation de l’économie des pêches. Il devient essentiel de revoir la manière dont on développe nos pêcheries, la diversité des espèces exploitées, les volumes, l’exportation de nos ressources, et les évaluations de biomasse. Il faut profiter du sursis que nous offre le homard pour revoir nos méthodes, et développer de nouveaux savoir-faire, affirme Sandra Gauthier, directrice d’Exploramer. Il faut penser en dehors du cadre. L’ouverture d’une pêche commerciale au bar rayé, l’exploitation des espèces exotiques envahissantes comme le crabe vert, et la démocratisation de la chasse aux phoques sont certainement des options à analyser. »

Exploramer profite du début de la saison de pêche pour poursuivre les activités de certification auprès des restaurants, poissonneries, épiceries et milieux institutionnels. Le Marché de poissons et de fruits de mer — la plateforme qui permet aux pêcheurs et aux transformateurs de vendre leurs prises accessoires et leurs « petits volumes » — sera réouvert au cours des prochains jours.