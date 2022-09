Le Sacré Atelier ouvre ses portes dans la sacristie de l’église de Saint-Germain

Gabrielle Lorrain et Annie Savard réfléchissaient depuis de nombreuses années à l’idée d’établir un atelier de céramique au Kamouraska. Leur souhait se réalise cet automne alors que les cours peuvent enfin débuter.

Les deux passionnées de poterie s’adonnaient à leur art depuis de nombreuses années, et souhaitaient le faire découvrir aux jeunes et moins jeunes. Lorsqu’elles ont su qu’un local était disponible dans l’église, qui accueille désormais une école de cirque, elles ont trouvé l’endroit idéal. « On a l’esprit du lieu ici, les hauts plafonds, la lumière. On sent qu’on s’installe dans un esprit créatif », indiquait Annie Savard.

Déjà près d’une quarantaine de personnes se sont inscrites aux ateliers de façonnage et de tournage. Des gens d’aussi loin que Trois-Pistoles et Cap-Saint-Ignace, en passant par La Pocatière et Rivière-du-Loup, sont prêts à faire la route pour apprendre les rudiments de la poterie.

Enfants comme adultes, débutants ou avancés pourront en apprendre plus sur cet art. Les propriétaires ont plusieurs projets en tête, dont celui d’inviter des céramistes d’ailleurs sur place, de tenir des résidences d’artistes et des semaines thématiques. On rendra aussi disponibles des heures de travail libre pour les plus habitués, ou pour ceux qui veulent achever un projet.

« La céramique, c’est un peu de patience, mais surtout beaucoup d’apprentissage de la vie. Une pièce peut briser n’importe quand », lance Annie Savard en riant. Elle dit aimer la poterie, car « tu peux explorer toute une vie. Ce n’est pas redondant », précise-t-elle, ajoutant qu’il y avait aussi un côté utilitaire avec le résultat des pièces. La pratique de la céramique a également son côté méditatif.

Après plusieurs travaux pour réaménager la sacristie et installer les équipements, le local est prêt pour accueillir les premiers élèves du Sacré Atelier.

Une porte ouverte aura lieu le 21 septembre en soirée, ainsi que deux demi-journées d’initiation. Pour plus de détails, visitez la page Facebook Le Sacré Atelier — Espace Céramique.