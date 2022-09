Le Havre des Femmes plus visible que jamais aux abords des routes de L’Islet

L’idée d’être plus visible est en réaction au triste sommet du nombre de féminicides survenus au Québec l’an passé. « Nous nous sommes dit qu’une campagne largement diffusée pour faire connaître nos services plus en détail était une bonne idée », confie Melodee Ko, coordonnatrice du Havre des Femmes.

« On s’adresse autant à la population générale que les femmes qui sont victimes de violence. On peut aussi penser aux gens qui hésitent, qui s’inquiètent pour une amie. C’est seulement de leur ouvrir une porte pour découvrir par exemple que nous ne sommes pas qu’une maison d’hébergement, mais que nous offrons aussi des services externes et aux proches », ajoute Mme Ko.

On constate depuis la vague de féminicides que de plus en plus de gens s’informent, consultent, se rendent à la maison… Un constat qui ne vient pas nécessairement dire qu’il y a plus de violence, mais peut-être plus de femmes qui demandent de l’aide ou de gens qui se sentent concernés.