Les Journées de la culture soulignées à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud

Pour souligner la 26e édition des Journées de la culture, la Médiathèque propose des activités gratuites variées les 1er et 2 octobre prochains.

Pour l’occasion, il y aura d’abord le grand vernissage de l’exposition « Les photographes de la région de L’Islet », imaginé et organisé par Karina Bilodeau. Cette exposition réunira une vingtaine de photographes amateurs et professionnels de la région de L’Islet, qui ont entre 14 et 74 ans, et présentera pour chacun 10 de leurs plus beaux clichés. Une exposition haute en couleur qui ouvrira de belle façon les Journées de la culture et qui perdurera à la Médiathèque du 1er octobre jusqu’au mois d’avril 2023 inclusivement. À noter que le vernissage se déroulant de 10 h à 12 h est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021 — 2023.

Par ailleurs, toujours dans le cadre des Journées de la culture, le samedi 1er octobre en après-midi, soit de 13 h 30 à 15 h, il y aura un nouveau rendez-vous littéraire. Cette fois, la Médiathèque accueille la renommée Louise Tremblay D’Essiambre qui compte dans sa bibliographie plus de 70 titres. Cette autre activité gratuite proposée dans le café culturel de la Médiathèque sera l’occasion de discuter avec l’auteure et d’en apprendre davantage sur sa passion pour l’écriture. Soulignons que les rendez-vous littéraires sont également possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021 — 2023 et qu’un vin d’honneur, gracieuseté de la Municipalité de Sainte-Perpétue, sera remis aux participants.

Le dimanche 2 octobre, il y aura, en plus de l’exposition de photographies à admirer, la présence d’artistes et d’artisans locaux venant présenter leurs réalisations et échanger avec le public. Soulignons la présence d’une artiste peintre, d’artisanes créatrices de bijoux, de produits en bois, de vêtements pour enfants, de tricot et d’articles réalisés par la couture. Des participantes du projet Restau-Meubles seront également sur place pour montrer quelques meubles qu’elles ont jusque-là revalorisés. Le projet Restau-Meubles est une initiative entrepreneuriale visant à donner une nouvelle allure à des meubles usés et a reçu une aide financière de la MRC de L’Islet ainsi qu’une bourse de Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité.

En après-midi du 2 octobre enfin, une activité organisée par Les Nouveaux Sentiers sera offerte à la population. Avec l’aide d’une candidate à la maîtrise en art thérapie et d’intervenantes en santé mentale, la population est invitée à venir exprimer haut et fort son ras-le-bol de la pandémie. Divers exercices et médiums seront proposés tout au long de l’activité pour faciliter l’expression des sentiments et du vécu durant cette période si particulière (textes, poèmes, acrostiches, dessins, collages, peinture et autres).