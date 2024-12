Le Saint-Laurent livre ses secrets mycologiques

Le Cégep de La Pocatière, en collaboration avec Biopterre, a lancé un projet pédagogique inédit pour explorer les champignons marins du fleuve Saint-Laurent. Subventionnée par le programme NovaScience du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, cette initiative vise à stimuler la curiosité scientifique et à promouvoir l’innovation auprès des étudiants.

« Ce projet porté par Biopterre démontre à quel point celle-ci a à cœur sa mission d’enrichir l’enseignement en favorisant les retombées de ses activités de recherche sur notre clientèle étudiante », souligne Annie Fortin, directrice des études au Cégep de La Pocatière.

Le coup d’envoi a été donné lors d’une mission sur le fleuve Saint-Laurent, à bord du navire de recherche Coriolis II de l’UQAR, où dix étudiants ont participé à la collecte de données environnementales et d’échantillons. Cette sortie, organisée conjointement par Biopterre, le Réseau Québec maritime et le Cégep, a offert aux participants une expérience immersive unique. « La vue magnifique que nous avions sur le fleuve, et l’accueil chaleureux des membres de l’équipage ont rendu l’expérience inoubliable », affirme Annabelle St-Hilaire, étudiante en Sciences de la nature.

Les données recueillies seront intégrées dans plusieurs programmes d’études, renforçant l’approche interdisciplinaire de ce projet. Les échantillons, quant à eux, serviront aux travaux de recherche de Biopterre, maximisant ainsi les retombées éducatives et scientifiques. La cheffe de mission, Marilee Thiffault de Biopterre, a salué la motivation et la qualité du travail des étudiants. Cette initiative, qui met en lumière la richesse des écosystèmes du fleuve, augure de nouvelles découvertes dans le domaine des biotechnologies marines.

Source : Cégep de La Pocatière