Soirée festive pour découvrir les traditions du monde

Une soirée festive célébrant la diversité et les traditions du monde se tiendra le vendredi 13 décembre de 18 h à 21 h 30, à la salle municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Cet événement gratuit, destiné à rassembler la communauté autour des festivités de fin d’année, promet des moments riches en découvertes et en partage.

« Cet événement est une belle occasion pour les nouveaux arrivants de tisser des liens avec la communauté locale », affirme Annie Lavoie, conseillère aux communications de la MRC de Kamouraska. Les participants sont invités à apporter un plat typique de leur culture pour un échange culinaire qui promet d’être aussi varié qu’enrichissant.

En plus des saveurs d’ici et d’ailleurs, la soirée sera animée par de la musique traditionnelle québécoise avec l’École Destroismaisons, et les rythmes entraînants du groupe Nath & the Gang. Une ambiance chaleureuse et inclusive sera au rendez-vous pour tous les résidents de la région.

Organisée avec l’appui financier des ministères de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ainsi que de la Culture et des Communications, cette soirée est aussi le fruit de la collaboration de nombreux partenaires locaux, dont Projektion 16-35, Place aux Jeunes Kamouraska et le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska.

Tous ceux qui souhaitent vivre un moment de partage unique sont invités à se rendre le 13 décembre à Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour célébrer la diversité dans un esprit de convivialité et d’unité.

Source : MRC de Kamouraska