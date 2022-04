Le savoir-faire des fromagers à l’honneur dans la nouvelle campagne Juste trop bons

L’achat local dominant plus que jamais les élans des consommateurs, les Producteurs de lait du Québec (PLQ) proposent une nouvelle offensive printanière encourageant les Québécois à préférer les fromages d’ici. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 62 fromages sont fabriqués dans quatre fromageries.

En rappelant qu’ils sont Juste trop bons, les messages publicitaires célèbrent dans des univers ludiques le goût délectable et distinctif assuré par la qualité du lait d’icitte et du savoir-faire des fromagers artisans et partenaires transformateurs.

La campagne Juste trop bons, qui fait notamment écho à une des fables de la Fontaine bien connue, met en vedette le chanteur Corneille dans le rôle du corbeau. Celui-ci démontre à quel point les fromages d’ici sont bons, et que les choisir… c’est parfois plus fort que nous. Des personnages de Passe-Partout viennent également démontrer que leur amour du fromage est encore aussi grand, trente ans plus tard. Cette offensive se veut donc un sympathique rappel que les Fromages d’ici méritent d’être repérés (Je vérifie qu’ils sont d’ici) en magasin parmi l’offre de fromages importés. « Produits avec passion par des artisans d’ici grâce à l’apport des producteurs de lait du Québec, les fromages de chez nous ont de quoi impressionner. Plus savoureux les uns que les autres, ils totalisent une enviable variété de 900 produits sur les tablettes. Choisir les fromages d’ici, c’est célébrer notre savoir-faire et les 90 fromageries situées aux quatre coins de la province », mentionne Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec.

Le Québec occupe la position de leader au Canada alors que plus de 65 % des fromages fins du pays sont fabriqués dans la province. « Cette campagne permet de célébrer tous ensemble cette prestigieuse fierté gourmande québécoise », renchérit Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. « Nous savons aujourd’hui plus que jamais qu’il est essentiel de soutenir l’économie locale en choisissant les producteurs et artisans de notre province. Acheter, c’est voter », ajoute-t-il avec conviction.

Pour jeter un coup d’œil à La fable de la Fontaine version Fromages d’ici, c’est ici : https://rb.gy/7qrtab • La trappe : https://rb.gy/sb5y1c • Du bon fromage au lait (Passe-Partout) : https://rb.gy/6ymq1w