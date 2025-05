Le Théâtre des Prés s’anime cet été

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska s’inscrivent dans les tournées du Réseau d’été du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ). Leurs 20 ans de complicité se poursuivent pour la présentation de spectacles au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska à l’été 2025.

Trois spectacles sont proposés. D’abord, le jeudi 3 juillet, la saison débute avec le spectacle Horizons – 25 ans du Montréal Guitare Trio (MG3). Ce groupe musical surprend, étonne, exalte et enflamme à chacune de ses prestations. Sa présence scénique époustouflante diffuse le fruit de son travail avec fougue et passion depuis maintenant plus de 25 ans.

Le 12 juillet, Marie-Jo Thério prendra le relais avec son spectacle La Maline, 20 ans et quelques lunes. Voir Marie-Jo Thério sur scène est une expérience peu commune. L’auteure-compositrice-interprète s’y donne avec passion et singularité, dans un élan artistique unique.

Le groupe Baie, avec le spectacle Grand bleu, complétera la programmation du Théâtre des Prés le 28 août. Embarquez avec eux, et laissez-vous envahir par un gros sourire qui s’épanouit au fil des chansons. Vos mouvements du bassin convergeront dans une immense célébration de l’époque révolue du disco et du rock des années 60-70, avec une touche pop d’aujourd’hui. Un show interdit à ceux qui n’aiment pas avoir du fun.

Les billets sont disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Salle André-Gagnon