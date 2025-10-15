Le tourisme s’invite dans la campagne électorale

À l’approche des élections municipales du 2 novembre, Tourisme Bas-Saint-Laurent interpelle directement les candidats de la région afin qu’ils placent le développement touristique au centre de leurs priorités. L’organisation régionale rappelle que cette industrie, forte de plus de 500 entreprises et créatrice d’un emploi sur dix au Bas-Saint-Laurent, constitue un moteur économique, culturel et social essentiel.

« L’industrie touristique est un moteur économique de haute importance. Tous les services développés pour la clientèle touristique ont un effet direct sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens », souligne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

L’organisme invite les MRC, villes et municipalités à s’engager concrètement en trois volets. D’abord, en se dotant d’une planification touristique cohérente avec les objectifs du Plan stratégique de développement touristique du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, en priorisant le maintien et le développement des infrastructures récréotouristiques comme les pistes cyclables, sentiers, parcs, accès nautiques ou projets de mobilité durable, ainsi que l’entretien des routes menant aux attraits touristiques. Enfin, en communiquant leurs actions priorisées à Tourisme Bas-Saint-Laurent pour favoriser la cohésion régionale et bénéficier d’un accompagnement au besoin.

Afin de sensibiliser les élus potentiels, une correspondance officielle sera transmise aux candidats à la mairie des villes et municipalités, et aux MRC du Bas-Saint-Laurent. Toutes les informations sont regroupées sur la page dédiée du site de l’organisation : atrbsl.ca/elections-municipales-2025-le-tourisme-au-coeur-des-debats.

Un pilier de l’économie régionale

Selon Tourisme Bas-Saint-Laurent, l’industrie touristique dans notre région représente 504 entreprises, 5876 emplois et plus de 350 millions $ de recettes annuelles. Les revenus bruts d’hébergement atteignent 85,8 millions $, une hausse de 1,63 % par rapport à 2023. Ces données confirment le rôle stratégique du tourisme dans la vitalité du territoire, et son attractivité pour les visiteurs comme pour les résidents.

Tourisme Bas-Saint-Laurent rappelle que le développement touristique dépasse la simple promotion des attraits. Il améliore la qualité de vie en créant des emplois locaux, en favorisant la revitalisation des infrastructures, et en stimulant la vie culturelle et communautaire. « Le tourisme, c’est beaucoup plus qu’une question de visiteurs. C’est une façon de bâtir des milieux de vie dynamiques, durables et accueillants », conclut M. Levesque.