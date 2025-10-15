Ensemble, bâtissons La Pocatière : Quatre candidats en campagne

Quatre des six candidats de l’équipe de Vincent Bérubé auront de l’opposition aux élections municipales du 2 novembre à La Pocatière. Si le maire sortant et son colistier Maxime Paradis ont été élus sans opposition, il en est autrement de Cathy Fontaine, Jean-François Pelletier, Natasha Pelletier et Émilie Dionne, qui devront convaincre les électeurs de leur accorder leur confiance pour siéger au premier conseil municipal de la nouvelle Ville de La Pocatière.

« Voter pour nous, c’est nous permettre de poursuivre le travail déjà entamé, avoir l’assurance que votre secteur aura une voix au conseil municipal, et la certitude d’être représenté par des gens constructifs et investis pour les bonnes raisons », déclarent les candidats dans un communiqué conjoint.

C’est à la Ferme ViGo, dans le secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth, que les quatre candidats ont rencontré la presse en compagnie du maire Bérubé et de partisans. L’endroit n’a pas été choisi au hasard. L’entreprise agricole familiale, fondée par Léda Villeneuve et Jean-François Goulet, incarne selon eux le futur de La Pocatière.

Les candidats, réunis sous le thème : Ensemble, bâtissons La Pocatière, défendent les valeurs d’efficacité, de transparence et de fierté. Leur programme met de l’avant la création de comités citoyens dans chaque secteur, la modernisation des infrastructures municipales, l’amélioration des loisirs et des services de proximité, ainsi que le soutien aux entreprises locales.

Une campagne terrain

Au poste 1 du secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth, Cathy Fontaine souhaite poursuivre le travail entamé dans le cadre de la fusion municipale. Elle ne considère pas que la fusion s’invitera dans l’élection, même considérant que son adversaire, Denis Miville, était un fort opposant à l’exercice.

« La fusion est faite. Ce n’est pas une élection référendaire. Maintenant, il faut décider si on embarque dans le train ou si on le regarde passer. Moi, je veux qu’on avance », a-t-elle affirmé. « Une maison qu’on n’entretient pas finit par couler. C’est pareil pour nos infrastructures municipales », souligne-t-elle.

Dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jean-François Pelletier, l’ancien maire, tente de faire valoir son expérience et sa continuité au poste 2. Il souhaite poursuivre la transition vers une gouvernance unifiée et efficiente.

Natasha Pelletier, également candidate dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (au poste 3), met de l’avant son expérience au sein de Services Kam-Aide. Elle souhaite poursuivre un travail de terrain axé sur l’écoute et la concertation.

Enfin, Émilie Dionne, candidate au poste 6 dans le secteur de La Pocatière, revendique une approche basée sur l’action et la continuité. Elle souhaite mettre son expérience au service de la nouvelle ville.

Pour Vincent Bérubé, ces candidatures reflètent le type de leadership que La Pocatière doit incarner au lendemain de la fusion.