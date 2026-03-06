Le tueur du marécage

Les disparus de Wolfsburg, de Virginie Roy, est incontestablement mon premier polar québécois coup de cœur de 2026 !

L’action se passe dans un petit village lugubre de l’Estrie. L’intrigue met en scène Amanda Harvey, jeune auteure de polars à succès, qui revient après quinze ans d’absence dans son village natal pour enterrer son père. À peine arrivée, la voilà replongée dans les souvenirs douloureux des événements malheureux qui ont marqué son adolescence en octobre 2006, et provoqué son départ précipité.

Il y a de ça quinze ans, le soir de l’Halloween, au cours d’une promenade dans les bois en compagnie de son ami d’enfance Joshua, elle a découvert le cadavre mutilé d’une adolescente dans un marécage des environs. Le coupable, baptisé le Tueur des marécages, n’a jamais été identifié et cette affaire ne cesse de la hanter…

À la même époque, son frère Vincent avait été condamé à cinq ans de réclusion pour un homicide involontaire : un couple d’adolescents avait fait une chute mortelle après avoir absorbé des champignons hallucinogènes fournis par leur camarade de classe. Mais cet accident a toujours eu ses zones d’ombre quant au rôle de l’accusé. Que s’est-il réellement passé pendant cette nuit fatale ? Mystère…

De retour dans son quartier d’enfance, Amanda retrouve son ami Joshua qui a lui aussi vécu un grand malheur : son fils ado Liam a été tué par un chauffard jamais identifié. Il n’a qu’une obsession : retrouver le coupable, d’autant plus qu’il a de plus en plus de doutes sur le côté accidentel de la collision mortelle.

Quelques jours après le retour d’Amanda qui a décidé de prolonger son séjour, un nouveau meurtre est commis. Le Tueur du marais a encore frappé ! Dès lors, décidée à trouver qui est l’assassin, elle se lance dans une enquête des plus complexes.

Dès les premières pages, on est séduit, que dis-je, harponné par cette histoire qui a tout pour plaire. Une très belle réussite pour cette nouvelle voix féminine du polar québécois dont on espère une récidive.