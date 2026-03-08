Publicité

L’inscription aux marchés publics du Kamouraska est commencée

Communiqué de presse

Le marché public de l'Expo. Photos : Courtoisie

Les trois marchés publics de la MRC de Kamouraska annoncent l’ouverture de leur période d’inscription pour la saison 2026.

Appuyés par l’Association des marchés publics du Québec, les marchés publics du Kamouraska constituent des places d’affaires dynamiques, et sont des pôles d’attractivité touristique majeurs pour la région.

La proximité entre les commerçants permet un réseautage favorisant le partage d’expertise et l’émergence d’occasions d’affaires, notamment avec des restaurateurs, des producteurs et des transformateurs.

Les organisateurs soulignent que les marchés sont aussi l’occasion pour les marchands de tester de nouveaux produits en obtenant un retour immédiat des consommateurs, ce qui favorise l’innovation, l’amélioration continue, et le développement stratégique des entreprises agroalimentaires.

On peut réserver son espace auprès de chacun des trois marchés publics du Kamouraska : marchepublicgrandeanse.ca ; placedelexpo.com; et www.kamouraska.ca.

  • 418 492-2706
  • administration@leplacoteux.com
  • 409, rue Taché à Saint-Pascal, Québec G0L 3Y0

