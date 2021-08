Le Vacc-I-Express fait une tournée des Cégeps

Après Rimouski lundi le 16 août, le Vacc-I-Express visite le Cégep de Rivière-du-Loup le 19 août, le Cégep de Matane le 23 août, le Centre matapédien d’études collégiales le 24 août, le Cégep de La Pocatière le 25 août et enfin l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière le 26 août.

Jusqu’à maintenant, 85,9% des étudiants des cégeps du Bas-Saint-Laurent ont reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 67,7% ont aussi reçu une deuxième dose. Le Vacc-I-Express parcourt le Bas-Saint-Laurent depuis le début juillet et jusqu’ici, il a permis à 1757 personnes d’être vaccinées contre la COVID-19 (414 doses 1 et 1343 doses 2). À bord du Vacc-I-Express, le vaccin Moderna est disponible pour les personnes de 18 ans et plus et le vaccin Pfizer BioNTech est accessible aux personnes de 12 ans et plus.