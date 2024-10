Le vent du Bas-Saint-Laurent souffle vers l’avenir

L’Alliance de l’énergie de l’Est et Hydro-Québec annoncent un partenariat stratégique visant à développer des projets éoliens d’envergure dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette collaboration met en lumière la volonté des deux organisations de renforcer la capacité énergétique renouvelable de la province, tout en assurant des retombées économiques locales pour les communautés de la région.

Le projet, qui s’inscrit dans la stratégie de transition énergétique du Québec, permettra d’exploiter le potentiel éolien du Bas-Saint-Laurent, région reconnue pour ses conditions propices au développement de cette forme d’énergie. « Le Bas-Saint-Laurent bénéficie d’un environnement exceptionnel pour la production d’énergie éolienne, et ce partenariat vise à tirer pleinement profit de ce potentiel », affirme Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec.

L’Alliance de l’énergie de l’Est, qui regroupe plusieurs MRC et partenaires locaux, voit dans cette entente une occasion pour accroître l’autonomie énergétique de la région tout en favorisant le développement économique. « Ce projet apportera des avantages concrets aux communautés locales, tant sur le plan environnemental qu’économique », souligne le porte-parole de l’Alliance, précisant que des emplois seront créés durant la construction et l’exploitation des installations éoliennes.

Ce partenariat fait suite à plusieurs initiatives visant à diversifier la production énergétique du Québec, où l’éolien représente un atout majeur pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Hydro-Québec, acteur incontournable de la transition énergétique de la province, renforce ainsi son engagement à développer des projets verts et durables. « En collaborant avec l’Alliance de l’énergie de l’Est, nous misons sur une approche qui combine innovation, savoir-faire et respect des communautés locales », ajoute M. Martel, précisant que l’entente repose également sur la valorisation des chaînes d’approvisionnement locales.

Énergie renouvelable

L’initiative vise aussi à rendre le Bas-Saint-Laurent exemplaire en matière d’énergie renouvelable, en encourageant les investissements dans l’infrastructure éolienne, et en démontrant les avantages d’une transition vers des énergies propres. Selon les partenaires, le projet offrira une occasion unique de renforcer la résilience énergétique de la région, tout en appuyant les objectifs globaux du Québec en matière de développement durable.

Le projet éolien, bien qu’encore en phase de planification, suscite déjà un grand intérêt dans la région. Les prochaines étapes incluront des consultations publiques pour s’assurer que le projet réponde aux attentes des résidents et des parties prenantes locales. Le partenariat entre Hydro-Québec et l’Alliance de l’énergie de l’Est pourrait servir de modèle pour d’autres régions, en mettant en lumière l’importance de l’engagement local dans le développement de projets énergétiques d’envergure.

Ce projet pourrait également stimuler d’autres initiatives en matière d’énergies renouvelables dans la région, renforçant ainsi la position du Québec comme leader en matière de production d’énergie verte. « Ce partenariat symbolise non seulement une avancée technologique, mais aussi un engagement envers un avenir plus durable pour le Bas-Saint-Laurent », a conclu le porte-parole de l’Alliance de l’énergie de l’Est.

Les détails financiers et techniques du projet seront dévoilés au fur et à mesure que les consultations et les études d’impact environnemental progresseront, mais il est clair que cette initiative marquera une nouvelle ère pour la région, qui voit en l’énergie éolienne une opportunité de croissance et de prospérité durable.