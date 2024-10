Noël magique avec Tocadéo à Kamouraska

Le 29 novembre prochain, l’église de Saint-Louis-de-Kamouraska accueillera un événement exceptionnel avec la venue du groupe Tocadéo pour un concert de Noël. Ce quatuor québécois, composé de quatre ténors aux voix envoûtantes, est acclamé pour ses prestations captivantes, cumulant sept albums et deux nominations à l’ADISQ.

Le spectacle, intitulé Meilleurs vœux, revisite avec passion les grands classiques de Noël. À travers des harmonies vocales à la fois traditionnelles et innovantes, Tocadéo promet de créer une atmosphère à la fois intime et majestueuse. Ce concert, alliant émotion et magie, fera vibrer le public dans un cadre féérique.

Organisée par la Fabrique de Saint-Louis-de-Kamouraska, cette soirée sera une véritable immersion dans l’esprit des Fêtes. On peut se procurer des billets auprès de Karine Guignard au 418 866-1785 ou joindre le bureau de la Fabrique au 418 492-2140 pour toute information complémentaire.

Source : Fabrique Saint-Louis-de-Kamouraska