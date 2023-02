Le VieLien maintenant offerte sur le web gratuitement

Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet entre dans l’ère des technologies grâce à sa revue d’information Le VieLien. Présentée aux usagers et résidents des CHSLD depuis maintenant 12 ans, le VieLien propose des articles au sujet des droits des usagers, des nouveaux services en place dans le secteur Montmagny-L’Islet et des nouvelles des six CHSLD du secteur.

Publiée quatre fois par année, la revue saisonnière, accessible dans les différents points de services et les municipalités des deux MRC, sera désormais disponible de manière virtuelle, et ce, tout à fait gratuitement. Il sera possible d’accéder à la revue de trois façons : le site internet du CISSS Chaudière-Appalaches dans la section Plaintes et droits des usagers, ou encore en utilisant les code QR sur les différentes affiches du Comité des usagers qui sont accessibles dans tous les établissements du secteur. Il est aussi possible de s’abonner à la publication virtuelle en écrivant au cuml.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca pour recevoir la revue quatre fois par année et ne rien manquer des dernières informations sur les droits des usagers.

Source : Comité des usagers Montmagny-L’Islet