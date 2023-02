Des porte-clés des Amputés de guerre distribués au Kamouraska

L’Association des Amputés de guerre postera aux résidents de la région de Kamouraska ses plaques porte-clés 2023. Le Service des plaques porte-clés a été créé en 1946 non seulement pour fournir des emplois à salaire compétitif aux vétérans amputés revenant de la guerre, mais également pour offrir un service utile à la population. Les fonds générés par ce service financent les divers programmes de l’association, dont le Programme LES VAINQUEURS.

Sarah est née sans main droite. Dans la lettre qui accompagne les plaques porte-clés, sa mère Priscilla raconte comment l’Association des Amputés de guerre a offert son soutien à la famille. Sarah est inscrite au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS). Ce dernier lui permet entre autres d’obtenir une aide financière pour l’achat de membres artificiels et de participer à des séminaires régionaux où les jeunes amputés et leurs parents peuvent en apprendre davantage sur les récentes innovations en matière de membres artificiels, sur les façons de composer avec les taquineries et l’intimidation, ainsi que sur l’éducation d’un enfant amputé.

« J’ai inscrit Sarah au Programme LES VAINQUEURS et nous avons assisté à notre premier séminaire quand elle était âgée de cinq mois. C’est un souvenir que je chéris. Le fait de voir autant d’enfants et d’adolescents amputés m’a immédiatement rassurée, raconte Priscilla. Au cours des dix dernières années, nous avons reçu un appui émotionnel constant de la part du Programme LES VAINQUEURS, sans parler du soutien financier pour l’achat de l’appareil prothétique que Sarah utilise pour faire du vélo ou de la trottinette. »

Le Service des plaques porte-clés continue aujourd’hui d’employer des personnes amputées ou ayant d’autres handicaps, et a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires. Chaque plaque porte-clés a son propre numéro à code confidentiel. Si quelqu’un perd son trousseau de clés, la personne qui le trouvera n’aura qu’à composer le numéro de téléphone sans frais qui figure au dos de la plaque ou à le déposer dans une boîte aux lettres, et il sera retourné à son ou sa propriétaire gratuitement par messageries.

Pour en savoir plus ou pour commander des plaques porte-clés, visitez le site amputesdeguerre.ca ou composez le 1 800 250-3030.

Source : Les Amputés de guerre