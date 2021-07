Le Vivoir : Atelier disponible

Situé en plein cœur de Saint-Jean-Port-Joli, Le Vivoir propose sept ateliers d’artistes à louer. Conçus sur mesure pour les besoins de différentes pratiques, ces ateliers novateurs permettent aux visiteurs de sillonner le corridor vitré central qui leur donne une vue sur l’intérieur. De cette façon, l’artiste peut s’adonner à ses créations dans un environnement sécuritaire et non accessible directement par le public, tout en étant vu de celui-ci. Des sections ouvrantes sont également intégrées aux cloisons vitrées des ateliers, permettant à l’artiste de discuter avec les visiteurs à certains moments.

L’atelier disponible à compter du 1 er octobre est de forme plutôt carrée et représente une superficie de 172 p². Il est muni d’un grand lavabo, d’une porte extérieure privée et d’un plancher de béton chauffant.

La présence des artistes en atelier permet aux visiteurs de comprendre le processus derrière les créations disponibles dans la boutique du Vivoir située au 2 e étage du bâtiment. Ce processus a un impact direct sur les ventes des pièces. Travailler dans l’un des ateliers du Vivoir permet donc d’être bien installé, en plus de bénéficier de l’achalandage et de la visibilité des lieux.

L’étroite collaboration créée entre Le Vivoir et ses proches collaborateurs facilite le rayonnement des artistes et de leurs produits. Ainsi, Le Vivoir devient un fier ambassadeur de ses artistes résidents en participant activement à leur diffusion sur de multiples plateformes de promotion.

De plus, la synergie d’équipe, qui regroupe jusqu’à huit artistes en atelier, 12 travailleurs autonomes (dans les bureaux de la maison ancestrale du Vivoir) et les employés du Vivoir, permet l’entraide mutuelle. Le rassemblement des artistes permet à chacun de faire croître leur réseau, leurs connaissances et leurs compétences. Ensemble, les artistes stimulent leur créativité collective et partagent leurs expériences.