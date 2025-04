L’eau se rapproche de la piscine du Cégep

Près de 70 % du financement requis pour la rénovation de la piscine du Cégep de La Pocatière est confirmé. Si l’enthousiasme est de mise du côté du comité citoyen Sauvons notre piscine, le Cégep de La Pocatière désire demeurer prudent.

« On avance ! », s’est exclamée sur Facebook July Letarte, porte-parole du comité. Après une rencontre récente avec le directeur général du Cégep, Steve Gignac, le comité s’est réjoui de constater que 8,1 M$ sur les 12 M$ nécessaires sont déjà confirmés. Le gouvernement du Québec a engagé 4,4 M$, le Cégep 2,3 M$, la MRC de Kamouraska 1,2 M$, et la MRC de L’Islet 225 000 $. Ce montage financier représente près de 70 % de l’objectif.

« Il y a eu des bons coups, oui, mais on continue de travailler fort. Il reste quand même un bon 30 % à aller chercher », indique Frédéric Busseau, coordonnateur des communications et du développement des effectifs étudiants au Cégep de La Pocatière. Il rappelle que l’institution multiplie les démarches auprès des partenaires et des élus.

Le retour du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) annoncé dans le budget Girard alimente l’espoir du comité. Québec prévoit y injecter 300 M$. « Le Cégep est paré à déposer une seconde demande. Tous les documents sont prêts », affirme Mme Letarte, qui espère une implication soutenue du député Mathieu Rivest dans ce dossier. M. Busseau confirme qu’une demande sera déposée dès que le programme sera disponible.

Inflation

Même si le chiffre de 12 M$ demeure d’actualité, le Cégep reste vigilant face à l’inflation qui pourrait forcer une augmentation des coûts. « Plus on attend, plus la question va se poser. Il y a un risque à attendre si le financement tarde. Pour l’instant, les dernières validations indiquent que nos chiffres sont encore bons », précise M. Busseau.

Le comité citoyen promet d’intensifier sa mobilisation au printemps. Des actions sont en préparation afin de rappeler l’importance de cet équipement pour la communauté. « Surveillez votre page citoyenne dans les prochaines semaines, car nous prévoyons des vagues autour de la piscine, lance Mme Letarte dans un appel à tous. On compte sur vous pour faire du bruit ! »