L’écart s’agrandit en faveur du Parti québécois en Côte-du-Sud

Le dernier sondage Léger ayant placé la Coalition avenir Québec à 21 % des intentions de vote au Québec, son plus bas résultat depuis 2016, cette tendance s’est également fait sentir dans le comté de Côte-du-Sud. En effet, selon le site de projection électorale Québec 125, Mathieu Rivest ne récolte désormais que 26 % des appuis populaires, alors que le Parti québécois grimpe à 33 %, lui octroyant ainsi 93 % des chances de victoire.

Il s’agit ici d’une baisse de 1 % pour la CAQ, contre un bond de 3 % pour la formation de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Le Parti conservateur d’Éric Duhaime baisse également de 2 % pour se situer à 21 %, alors que le PLQ monte d’un point à 10 %. Québec solidaire fait quant à lui du surplace en Côte-du-Sud avec 9 % des intentions de vote.

Pas encore de candidat, mais…

Bien qu’il reste un peu moins de deux ans avant la prochaine élection générale au Québec, l’association du Parti québécois de Côte-du-Sud et les hautes instances du parti sont activement à la recherche d’un candidat. Selon des sources ayant discuté avec Le Placoteux, certaines personnes ont déjà été contactées, dont des gens issus du milieu des médias. Toutefois, rien n’est encore officiel et les démarches se poursuivent. On viserait par ailleurs une candidature dite de prestige afin de s’assurer de remporter la circonscription.

Rappelons que le comté de Côte-du-Sud, depuis sa création en 2011, n’a jamais été représenté par le Parti québécois. Il faut remonter en 1981, dans l’ancienne circonscription de Montmagny-L’Islet, pour retrouver le seul candidat de cette formation politique à avoir été choisi par le peuple, soit Jacques Leblanc. Par contre, le péquiste André Simard a été élu dans l’ancien comté de Kamouraska-Témiscouata à l’élection partielle du 29 novembre 2010, à la suite du décès du député libéral et ministre Claude Béchard.

Les cas Arthabaska et Terrebonne

Puisqu’il y aura sous peu déclenchement d’une élection fédérale, l’actuel député de la circonscription d’Arthabaska Éric Lefebvre, qui a décidé de faire le saut avec les conservateurs de Pierre Poilievre, provoquera la mise en place d’une élection partielle dès son départ. Selon un récent sondage, le Parti québécois obtient 30 % des intentions de vote, devançant les conservateurs d’Éric Duhaime, qui en recueillent 26 %. La Coalition avenir Québec se classe quant à elle en troisième position avec 23 %, suivie de Québec solidaire qui obtient 11 %, et du Parti libéral du Québec qui ferme la marche avec 7 % des intentions de vote.

Pour ce qui est du comté de Terrebonne qui est vacant depuis le départ de la vie politique du super ministre Pierre Fitzgibbon, le PQ domine largement les sondages avec 43 % d’appui, suivi de 26 % pour le parti sortant, la Coalition avenir Québec. Le chef du Parti québécois misera par ailleurs sur la présidente de sa formation politique, Catherine Gentilcore, pour tenter de ravir la circonscription. L’élection partielle n’a toutefois pas encore été annoncée par le premier ministre François Legault.