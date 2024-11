Service Canada en temps de grève de la poste

Voici quelques informations importantes pour tous les citoyens concernant les services offerts par Service Canada, particulièrement en cette période de grève à Postes Canada.

Dans le cadre de cette grève, Postes Canada a accepté de continuer à livrer aux Canadiens les chèques papier une fois par mois pour plusieurs prestations importantes, telles que le Régime de pensions du Canada (RPC), les prestations d’invalidité du RPC, la Sécurité de la vieillesse (SV), l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et l’Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes. Pour limiter les impacts possibles de l’interruption du service postal, le Ministère, en collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, a émis plus tôt les chèques de novembre pour les pensions publiques, qui incluent le RPC, les prestations d’invalidité du RPC et la SV.

Concernant le Régime canadien de soins dentaires (RCSD), les clients peuvent consulter leur admissibilité directement sur leur compte Mon dossier Service Canada. Pour suivre l’état de leur demande, ils peuvent utiliser le service de vérification de l’état de la demande. Il est également important de noter que les clients doivent disposer de leur carte de membre avant de prendre rendez-vous avec leur prestataire de soins dentaires.

En ce qui concerne les passeports, les Canadiens ayant fait une demande pour un nouveau passeport par voie postale le recevront dès que les services postaux seront rétablis. Si un client a besoin d’un passeport en urgence, il doit contacter le Programme de passeport au 1 800 567 6868, ou se rendre dans un des Centres Service Canada pour demander le transfert de sa demande à l’un des 60 bureaux de Service Canada offrant le service de retrait de passeport. Il est aussi possible de prendre rendez-vous dans un bureau des passeports pour obtenir de l’aide. Si une demande a été envoyée juste avant le début du conflit de travail à Postes Canada, il est possible que Service Canada ne l’ait pas reçue, et qu’elle ne puisse être traitée tant que le service postal n’est pas rétabli.

Pour obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS), les citoyens peuvent en faire la demande en ligne ou en personne dans un Centre Service Canada, et peuvent également consulter leur NAS via leur compte Mon dossier Service Canada.

Les clients recevant des chèques d’assurance-emploi par la poste sont invités à s’inscrire au dépôt direct pour éviter les retards. En cas de besoin urgent, des arrangements seront pris pour acheminer les chèques par service de messagerie. Les clients peuvent également accéder à leur lettre de décision, et soumettre des documents nécessaires à leur demande via leur compte Mon dossier Service Canada. Cependant, pendant un conflit de travail, Service Canada ne pourra pas envoyer les codes d’accès par la poste aux nouveaux clients, mais ceux-ci pourront obtenir un nouveau code en téléphonant à un centre d’appel de l’assurance-emploi, ou en se rendant dans un Centre Service Canada.

Pour éviter toute interruption de paiements essentiels, il est fortement conseillé de créer un compte Mon dossier Service Canada, et de s’inscrire au dépôt direct. C’est la meilleure solution pour recevoir rapidement et en toute sécurité les paiements auxquels vous avez droit.

Source : Bernard Généreux