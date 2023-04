L’école primaire des Hauts-Sommets dévoile sa nouvelle image

L’école primaire des Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue a dévoilé le 3 avril son tout nouveau logo en compagnie des élèves et de certains parents disponibles pour l’évènement. Pour l’occasion, un chandail a été remis à tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel.

L’idée est venue de l’équipe-école, des élèves et du conseil d’établissement de revoir le logo de l’école pour lui donner un vent de fraîcheur. Le nouveau logo a été travaillé par l’agence Snabb et propose une version actualisée qui correspond pleinement au dynamisme de l’école.

Signification du logo

Sur le logo, on remarque une école qui dénote l’identité de celle-ci, des montagnes qui illustrent l’idée des hauts sommets, un soleil qui souligne l’aspect accueillant et chaleureux, et le ciel bleu sans nuages qui suggèrent un apprentissage avec tout le soutien et le professionnalisme dont un élève a besoin.

L’ensemble des couleurs est vif et dynamique, idéal pour une école primaire. Elles donnent l’effet d’un endroit ludique où il fait bon vivre et où l’on se sent bien. La typographie script utilisée est dynamique, jeune et vivante. Elle confère à l’établissement un aspect chaleureux et porté vers l’action.

Dorénavant, la nouvelle image sera utilisée dans tous les outils de communication et des affiches seront installées sur les murs de l’école.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud