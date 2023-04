Trois conseillers municipaux démissionnent à Mont-Carmel

Les Carmelois seront appelés aux urnes le 21 mai prochain. Trois conseillers municipaux ont démissionné en bloc lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 avril en soirée. Déjà, des candidatures s’activent dans l’ombre pour les remplacer.

L’information a été partagée par communiqué de presse tôt le 5 avril. Les conseillers qui ont remis leur démission sont Mélody Dionne, Cindy Saint-Jean et Jean-Yves Boucher. Ils occupaient respectivement les sièges numéro deux, cinq et six.

Contactée par Le Placoteux, Mme Dionne a parlé en son nom et au nom de ceux qui sont démissionnaires : « Nous avons un projet en cours, qui est présentement à l’état très embryonnaire, et qui fait en sorte que nous avons dû prendre la décision de quitter nos sièges comme conseillers municipaux. Personnellement, j’ai aimé mon expérience comme conseillère municipale à Mont-Carmel. Le fait de quitter n’est nullement relié à un événement négatif. C’est tout ce que nous avons à déclarer pour le moment. »

Dans le communiqué de presse, le maire Pierre Saillant faisait justement allusion à des « aspirations professionnelles légitimes » et à une « incompatibilité avec la disponibilité que requiert leur contribution au conseil municipal ». « Elles [ces personnes] ont décidé de remettre leur démission pour se consacrer au développement de notre milieu différemment. Nous leur sommes reconnaissants de l’éthique qu’elles manifestent ainsi, nous les remercions de leur contribution au service public et leur laissons le soin de divulguer leurs intentions futures », pouvait-on lire.

En entrevue, il a ajouté à son tour que l’ambiance à la table du conseil était bonne. Il n’a pas non plus commenté le projet sur lequel les trois conseillers démissionnaires travaillaient, et qui pourrait les placer en conflit d’intérêts avec la Municipalité. « Ça me désole, on perd trois bonnes personnes. »

Il a tout de même précisé que dans le cas de Mme Dionne, sa démission n’avait rien à voir avec le bâtiment de la Caisse Desjardins du Centre-Est-de-Kamouraska pour qui elle travaille à titre de conseillère en finances personnelles au siège social de Saint-Pascal, et dont le point de service de Mont-Carmel a récemment été fermé. Le bâtiment a depuis été offert à la Municipalité. « Le conseil municipal a décidé qu’elle ne l’achetait pas. Et les trois conseillers démissionnaires étaient absents de la séance de travail où la décision a été prise », a précisé M. Saillant.

Démissions attendues

Selon d’autres informations récoltées par Le Placoteux, la rumeur qu’il y aurait des démissions au conseil municipal de Mont-Carmel courait depuis déjà un moment. Trois personnes, dont au moins une qui aurait de l’expérience en politique municipale, seraient maintenant sur le point d’annoncer conjointement leurs candidatures dont le dépôt est prévu le 12 avril. L’élection partielle aura lieu le 21 mai.