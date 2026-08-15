L’éducAppart ouvre la porte à la vie autonome des jeunes du Kamouraska

Les partenaires de la Démarche COSMOSS Kamouraska ont procédé à l’inauguration de l’éducAppart, un appartement éducatif aménagé dans un local du Centre-femmes La Passerelle à Saint-Pascal. Dès la rentrée scolaire de l’automne, cet espace d’apprentissage permettra à des jeunes de 14 à 25 ans d’expérimenter différents aspects de la vie quotidienne afin de faciliter leur transition vers une vie autonome.

Conçu comme un laboratoire simulant la vie en appartement, l’éducAppart comprend quatre stations d’apprentissage : une cuisine, une salle à manger, un salon et une salle de bain. Les participants pourront y développer des compétences liées à la gestion d’un budget, à la planification de repas économiques, à l’entretien des vêtements, ainsi qu’à l’entretien d’un logement.

« Il s’agit d’un laboratoire qui aidera les jeunes à se projeter dans un avenir très proche d’eux. Pour les partenaires COSMOSS, l’éducAppart représente un coup de pouce qui peut faire une différence entre un bon ou un moins bon départ dans la vie autonome. C’est une façon bien concrète d’être là pour les jeunes et les familles », souligne Stéphanie Sénéchal, coordonnatrice de COSMOSS Kamouraska.

Le projet est né d’une volonté des partenaires de la Démarche COSMOSS de mieux soutenir les jeunes et les familles dans le passage vers la vie adulte, ainsi que vers les études postsecondaires. Réalisé dans une approche participative, l’éducAppart a mobilisé plusieurs organisations et citoyens du territoire. Quartier jeunesse 1995, la maison des jeunes de Saint-Pascal, a notamment participé à la recherche du nom du projet.

Campagne de financement

Une campagne de financement a permis de recueillir 55 000 $ pour les travaux d’aménagement du local. De cette somme, 20 000 $ provenaient de la plateforme La Ruche.

Plusieurs partenaires du milieu ont aussi contribué à la réalisation du projet, dont la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, le Club Optimiste de Saint-Pascal, Aire ouverte, la Ville de Saint-Pascal, BMR Avantis, ainsi que Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Le projet a aussi bénéficié de l’apport de Zoé Grenier-Laroche, propriétaire de Fauves Design d’intérieur, qui a offert ses services bénévolement. Elle a élaboré un plan de design intérieur visant à optimiser l’utilisation des différentes stations d’apprentissage.

Au cours des prochaines semaines, l’ameublement de l’éducAppart sera complété avec la participation des jeunes. Les responsables invitent la population à contribuer à cette dernière étape en faisant don de mobilier ou d’équipements de cuisine, notamment de la vaisselle, des chaises, des tables ou des électroménagers.

La Démarche COSMOSS a pour mission d’unir les forces des organisations afin de favoriser le développement du plein potentiel des jeunes, de la grossesse à l’âge adulte, dans une perspective d’égalité des chances. Déployée au Bas-Saint-Laurent et dans les huit territoires de MRC, elle rassemble des partenaires provenant notamment des réseaux de la santé et de l’éducation, des secteurs municipaux, de la petite enfance, de l’emploi et du milieu communautaire.