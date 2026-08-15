Vrille art actuel présente Phréatique : événement en art actuel, qui s’inscrit sous la thématique Phréatique : hydroconnectivités. Cette thématique invite les artistes à s’inspirer de la relation du paysage du Kamouraska, façonné par les eaux souterraines et de surface.

Du 12 au 16 août, Phréatique : événement en art actuel se déploiera en plusieurs activités de médiation culturelle, ateliers, performances, conférences et table ronde. L’événement se déploiera à travers divers lieux au Kamouraska, invitant le public à une rencontre avec le territoire.

Commissarié par Ariel Rondeau, l’événement réunira les artistes Place Courage (Maude et Marie Samuel Levasseur), Christophe Scott et Melina Vera-Jaramillo pour explorer la thématique de l’équilibre des écosystèmes liés aux nappes phréatiques. L’autrice Fanny Britt suivra attentivement les artistes pendant leur séjour, afin de rédiger un texte offrant un regard tiers sur leur expérience de création.

Les artistes partageront des récits personnels, familiaux ou communautaires qui abordent l’invisibilité et la transcendance des frontières, évoquées par la thématique. La programmation tissera ainsi des liens singuliers avec différents intervenants du Kamouraska aux savoirs variés — agriculteurs, couturiers et spécialistes en environnement. Des œuvres se matérialiseront à travers diverses techniques, dont le textile, la photographie, la peinture et la performance.

Au programme

Le 12 août, Christophe Scott proposera de 15 h à 16 h une performance à l’aboiteau près de la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent à La Pocatière. Une discussion suivra jusqu’à 17 h, entre l’artiste, le Cercle de Fermières de Saint-Pacôme et le public.

Le 13 août, une activité de sensibilisation avec la coopérative Arbre-Évolution dans le cadre du Programme carbone riverain sera offerte de 13 h à 15 h au Verger AE à Sainte-Louise. De 18 h à 20 h, Ariel Rondeau donnera la conférence L’art et l’eau avec Antoine Plourde-Rouleau, directeur général d’OBAKIR, à La Mosaïque – Bibliothèque municipale de La Pocatière.

Le 14 août de 13 h à 17 h, Melina Vera-Jaramillo animera un atelier de création participatif consacré à la teinture de tissu à partir de matières organiques, à l’Agora Premier Tech du Jardin floral de La Pocatière.

Le 15 août, Place Courage présentera de 12 h à 16 h un atelier de création broderie-géographie au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation à La Pocatière. Ensuite, de 18 h à 19 h ils offriront une performance in situ au pont couvert du Collège à Saint-Onésime.

Le 16 août, Phréatique : événement en art actuel invite le public à se présenter entre 15 h à 18 h à l’Agora Premier Tech du Jardin floral de La Pocatière. On pourra y voir les œuvres des artistes Christophe Scott, Place Courage et Melina Vera-Jaramillo. À 16 h, une table ronde réunira les artistes, la commissaire Ariel Rondeau et l’autrice Fanny Britt, pour une discussion qui conclura l’événement en beauté.