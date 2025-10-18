L’église de Mont-Carmel reprend vie avec les Rendez-vous du clocher

Un nouveau souffle anime l’église de Mont-Carmel grâce aux Rendez-vous du clocher, une série d’activités gratuites proposées cet automne et cet hiver par un comité de citoyens désireux de redonner vie à ce lieu patrimonial. L’initiative vise à expérimenter divers usages pour le bâtiment, et à inviter la population à se le réapproprier. La programmation s’amorcera le 19 octobre avec une soirée de slam et un micro ouvert accueillant artistes d’ici et d’ailleurs.

Ce programme d’occupation transitoire s’inscrit dans la réflexion sur l’avenir de l’église. « La Municipalité est fière de soutenir cette initiative citoyenne qui redonne vie à notre église », souligne la conseillère municipale Josée-Ann Dumais, responsable du dossier. « C’est une façon d’agir dès maintenant, de tester les usages possibles, et de favoriser la réappropriation par la communauté. »

Le préfet de Kamouraska Sylvain Roy salue aussi cette approche novatrice. « Le concept d’occupation transitoire d’un immeuble est nouveau pour notre région. C’est à la fois une manière originale d’animer son milieu, et de travailler concrètement à trouver une nouvelle vocation pour l’église. »

Cinq événements sont prévus d’ici la fin de l’année, du tricot-causerie et marché d’artisans le 15 novembre à la Fête de Noël et lecture de conte le 14 décembre, en passant par une soirée quiz à thématique Mont-Carmel. Entre-temps, les citoyens pourront même venir s’entraîner dans la nef lors d’une séance sportive le 19 novembre.

Pour Véronic Francœur Castilloux, membre du comité citoyen et présidente du comité des loisirs, le ton est donné. « Lancer la programmation avec une soirée de slam, c’est un message fort. On veut montrer que l’église peut être un lieu vivant, un espace d’expression pour tous. »

Une deuxième série d’activités est déjà en préparation pour l’hiver et le printemps 2026. Le projet bénéficie du soutien financier de la MRC de Kamouraska et de la Municipalité de Mont-Carmel, ainsi que de la collaboration de plusieurs organismes locaux.

La population est invitée à consulter la page Facebook Les Rendez-vous du clocher pour connaître tous les détails de la programmation et des activités à venir.