Si c’était la canicule : Les Caburons reviennent avec une comédie dramatique

La troupe de théâtre amateur Les Caburons, du Centre culturel Godend’Art de Saint-Pamphile, s’apprête à réchauffer l’automne avec sa toute nouvelle production : Si c’était la canicule, une comédie dramatique pleine de fantaisie signée Jean Boileau.

Dans l’ambiance torride d’un été accablant, la pièce met en scène un groupe de femmes de tous âges cherchant à rompre la monotonie de leur quotidien. Leurs vœux seront-ils exaucés? Le public découvrira des situations absurdes, des répliques savoureuses et des personnages hauts en couleur qui feront autant rire que réfléchir. La pièce est toutefois déconseillée aux moins de 13 ans.

Distribution énergique et mise en scène passionnée

Pour cette nouvelle création, Les Caburons misent sur une belle combinaison de comédiens d’expérience et de nouvelles recrues débordantes de talent : Dominique Brochu, Marie-Guy Caron, Valérie Fortin, Caroline Bois, Julie Robichaud, Lysette Bélanger, Marie-Josée Dubé, Yancie Chouinard et Marcel St-Amant.

La mise en scène, assurée pour une deuxième année consécutive par Marie-Lise Pelletier et Julie Robichaud, promet une interprétation dynamique et touchante de l’univers singulier de Jean Boileau.

Une troupe qui fait vivre la culture locale

Fondée en 2004, la troupe Les Caburons du Centre culturel Godend’Art regroupe des comédiens amateurs passionnés, fiers de contribuer à la vitalité culturelle de la région de Saint-Pamphile. Année après année, cette équipe colorée réussit à rassembler le public autour d’un théâtre populaire, accessible et humain.

Les représentations auront lieu les 7, 8, 14, 21 et 22 novembre à l’auditorium de l’école secondaire de la Rencontre de Saint-Pamphile. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de théâtre, d’émotions et de franche rigolade !