L’emploi au Bas-Saint-Laurent : Un portrait contrasté dans le contexte québécois

Le marché du travail au Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans une tendance de stabilité, alors que le Québec dans son ensemble a connu un léger repli de l’emploi. Selon l’Enquête sur la population active, juillet 2025 de Statistique Canada, la situation de l’emploi au Québec est demeurée globalement inchangée, après une hausse marquée en juin. Le taux de chômage provincial a reculé à 5,5 %, soit l’un des plus bas au pays.

Au Bas-Saint-Laurent, les chiffres suivent de près cette dynamique provinciale. La région affiche un taux de chômage de 7,1 %, en légère baisse de pourcentage par rapport au mois précédent. Ce niveau place notre région au-dessus de la moyenne québécoise (5,5%) et de la moyenne canadienne (6,9 %).

Des jeunes plus durement touchés

Comme ailleurs au pays, les jeunes du Bas-Saint-Laurent subissent davantage les contrecoups du ralentissement du marché de l’emploi. L’Enquête révèle que pour l’ensemble du Québec, le taux de chômage des 15 à 24 ans atteint 14,6 %, son plus haut niveau depuis 2010 (hors pandémie). Dans la région, cette tendance se reflète également. L’accès au premier emploi ou aux postes saisonniers demeure difficile pour les étudiants et les jeunes travailleurs.

Au Québec, la diminution du nombre de personnes en recherche active d’emploi a contribué à faire baisser le taux de chômage en juillet. Mais Statistique Canada note que la proportion de chômeurs de longue durée demeure élevée, ce qui traduit des difficultés persistantes à réintégrer le marché.

Dans ce contexte, le Bas-Saint-Laurent conserve des indicateurs plus fragiles que la moyenne québécoise, mais bénéficie d’une amélioration par rapport aux mois précédents. La région se situe ainsi dans la moyenne nationale, et témoigne d’un marché du travail qui, sans être en expansion, reste relativement stable.