Un été chaud !

Il a fait chaud, ici, en Europe et un peu partout, au thermomètre et en politique, tellement que cette chronique sera davantage une revue d’actualité qu’un gros plan sur un seul événement.

Le Fleuve se réchauffe

Notre Fleuve n’est pas indifférent à la chaleur. Les spécialistes nous apprennent que non seulement son eau se réchauffe, mais que son niveau est d’un mètre plus bas cet été qu’à l’habitude, ce qui n’est pas sans créer de nombreux problèmes à la navigation, aux riverains et à la vie marine en général. Inquiétant aussi pour la réserve d’eau douce que sont les Grands Lacs.

Peut-on vivre sans plastique ?

On ne voit pas comment on pourrait aujourd’hui vivre sans plastique, mais on découvre que les plastiques sont devenus un fléau mortel pour l’environnement et la santé humaine. Le plastique est fabriqué à partir de résidus du pétrole, et c’est payant. Les grands pays pétroliers — l’Arabie, la Russie, l’Iran, les États-Unis — en produisent présentement 460 millions de tonnes par année, dont 10 % seulement sont recyclées, et beaucoup sont à usage unique. Cet été, un troisième congrès mondial a échoué à proposer des solutions pratiques à cette pollution, parce que les grands pays pétroliers ont refusé de plafonner et de modifier leur production.

Trump et Poutine unis contre l’Ukraine

Sommet après sommet, Trump ne fait que normaliser l’agression criminelle de Poutine qui veut s’approprier l’Ukraine, pays souverain depuis 1991. Le courage des Ukrainiens dans cette guerre démontre pourtant clairement qu’ils tiennent à demeurer un pays libre et souverain, mais Trump veut convaincre tout le monde que ce sont eux, et non Poutine, qui sont les responsables de la poursuite de cette guerre. Et il s’en trouve même chez nous pour acheter cette propagande russe.

Éric Duhaime a perdu son référendum dans Arthabaska

Duhaime avait tout pour gagner cette élection partielle. Il était chef de parti. Il prétendait pouvoir enfin donner un député aux milliers de Québécois qui l’ont appuyé aux dernières élections (13 %). Il a fait une campagne agressive pendant un an. Il a flatté tous les bas instincts d’une population déçue par ses gouvernants, et sensible aux solutions illusoires : oui à l’auto individuelle à essence, oui au pétrole, oui aux oléoducs, oui au privé en santé, non à la taxe carbone, moins d’impôts, etc. Sa défaite démontre que les Québécois ne veulent pas d’un politicien à la Trump, qui dresse les citoyens les uns contre les autres et sème le chaos.

Gaza, une guerre qui a cessé d’être juste

On a tous condamné l’incursion sauvage du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a fait 2100 morts et 250 otages. Mais la destruction civile de Gaza, et l’occupation violente de la Palestine qui ont cours depuis deux ans, culminant dans la famine programmée de la population civile, ont atteint un point criminel et intolérable. L’appui militaire des États-Unis, qui fournit les armes à Israël, ne l’est pas moins. Netanyahu déshonore son propre pays.

Le règne de l’intelligence artificielle

Ce qui se profile derrière tous ces bouleversements mondiaux, ce sont les nouveaux maîtres du monde, les rois de la tech, des banques de données et des algorithmes qui nous contrôlent, et de l’intelligence artificielle qui agit, pense et décide à notre place : Musk, Bezos, Zuckerberg et autres milliardaires délirants, qui n’ont que faire des politiciens, des technocrates… et du monde.

Raison de plus pour apprécier la vie et défendre nos libertés.