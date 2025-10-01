Publicité

Saint-Pascal 12°C
L’emploi recule au Bas-Saint-Laurent

Image de Marc Larouche

Marc Larouche

Le mois d’août a été difficile pour le marché du travail dans notre région. Photo : Unseen Studio, Unsplash

Le marché du travail a connu un mois d’août difficile au Bas-Saint-Laurent. Selon les plus récents résultats de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, la région comptait 92 400 personnes en emploi, soit une baisse de 2900 par rapport à juillet. Cette diminution de 3,1 % ramène l’emploi à un niveau inférieur à celui observé depuis le début de l’année.

En moyenne, de janvier à août, on recense 97 700 travailleurs, ce qui représente une perte de 5500 emplois par rapport à la même période l’an dernier, une contraction de 5,4 %.

Le taux de chômage régional s’établit à 5,0 % en août, en hausse de 0,5 point comparativement au mois précédent. Sur l’ensemble des huit premiers mois de l’année, il s’est maintenu à une moyenne identique de 5,0 %. Cette stabilité apparente cache toutefois une pression à la hausse alimentée par la diminution du nombre de travailleurs.

À l’échelle du Québec, la situation s’avère plus favorable. La province a enregistré une croissance de 5300 emplois en août, atteignant 4,64 millions de personnes au travail. Cela correspond à une hausse mensuelle de 0,1 %. Depuis janvier, l’emploi demeure légèrement supérieur à celui de 2024 (+92 000 travailleurs, soit +2 %). Quant au taux de chômage, il s’est fixé à 5,9 % en août, inchangé par rapport à juillet, et à une moyenne de 5,8 % depuis le début de l’année.

