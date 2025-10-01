Portrait des élections municipales au Kamouraska

Des élections municipales auront lieu dans nos régions comme partout au Québec le 2 novembre. Le Placoteux vous présente aujourd’hui un portrait complet de la situation au Kamouraska. Vous y découvrirez d’un coup d’œil rapide celles et ceux qui partent ou sollicitent un autre mandat.

Ils tirent leur révérence

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Anita Ouellet-Castonguay

Mairesse depuis 16 ans, Anita Ouellet-Castonguay quitte son poste avec le sentiment du devoir accompli. « Je suis fière de tout. Saint-Alexandre est la troisième municipalité en importance de la MRC. Nous ne cessons de nous développer, d’importantes entreprises investissent chez nous », dit-elle. Parmi ses réalisations les plus significatives figurent la nouvelle caserne incendie et la patinoire. « Il y a aussi l’école qui est pratiquement pleine, preuve que nous sommes très attractifs. »

Saint-Denis-De La Bouteillerie

Nicole Généreux

Mme Généreux ne sollicitera pas un second mandat. Elle dit laisser derrière elle un legs marqué par l’engagement, la concertation et la résilience. Les cinq changements à la direction générale et les deux élections partielles ces quatre dernières années ont rendu le mandat difficile.

Saint-André-de-Kamouraska

Gervais Darisse

Après quatre mandats et seize années à la mairie, Gervais Darisse quitte son poste. Des considérations de santé l’amènent à prendre cette décision. La réalisation dont il est le plus fier ? « Pour la MRC, c’est d’avoir travaillé sur le dossier de l’éolien. Chez nous, l’aboiteau a amené 18 000 visiteurs au parc de l’ancien quai cette année. L’impact touristique a été énorme. » Parmi ses déceptions, il aurait aimé pouvoir libérer des terrains pour la construction résidentielle.

Rivière-Ouelle

Louis-Georges Simard

Le maire de Rivière-Ouelle quitte la mairie après 16 ans en politique municipale, dont 12 comme maire. À 76 ans, il considère qu’il est temps de tourner la page. Parmi ses principales réalisations figurent le déménagement du bureau municipal, de même que son engagement provincial comme membre de l’exécutif à la Fédération québécoise des municipalités, et vice-président du Fonds d’assurance des municipalités du Québec.

Mont-Carmel

Pierre Saillant

Le maire de Mont-Carmel quitte son poste après 16 ans d’engagement. « J’approche de 80 ans, il est temps que je pense à moi », dit-il, ajoutant que la tâche est de plus en plus exigeante. Parmi ses réalisations, il cite l’amélioration de la couverture cellulaire, dont l’antenne de Bell sera installée d’ici la fin de l’année, le parc, le projet de garderie, et les nombreux travaux d’asphaltage.

Ils restent

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Nancy St-Pierre

Celle qui aimerait continuer de travailler pour la population pour un troisième mandat affirme que beaucoup de projets sont en cours, et d’autres sont à réaliser. « J’aime vraiment ce que je fais, et je crois que la population apprécie mon travail. Le conseil et moi travaillons entre autres sur la poursuite du travail du comité de développement en ce qui concerne l’église, le renouvellement de la politique familiale, et la mise à l’eau d’un second quai. »

Saint-Gabriel-Lallemant

Gilles Desrosiers

Gilles Desrosiers sollicite un second mandat à la mairie. Le principal intéressé affirme vouloir continuer sur sa lancée. « Je suis président de la Régie des matières résiduelles. Depuis le 1er janvier, on a regroupé toute la MRC de Kamouraska à ce chapitre. Il faut poursuivre le travail, d’autant plus qu’à la demande de la MRC, la Régie s’occupera probablement aussi de la gestion des écocentres. C’est du travail, mais rien n’est impossible. »

Saint-Pascal

Solange Morneau

Solange Morneau sollicite ce qui sera, selon elle, son dernier mandat, qu’elle terminera à 68 ans. « Avec le départ de notre directeur général pour des raisons de santé, ça n’a pas été facile. Je me suis remise en question. Mais je veux vraiment donner à la population un bel héritage, avec un équilibre financier. Je veux compléter des projets importants, comme les bassins d’eaux usées. Il faudra aussi investir au niveau des gaz à effet de serre. De beaux défis sont à relever en ce qui a trait à l’attractivité. »

Saint-Pacôme

Louise Chamberland

Louise Chamberland sollicite un second mandat en tant que mairesse. Selon elle, quatre ans ne sont pas suffisants pour réaliser tous les projets désirés. « Saint-Pacôme a rattrapé le temps perdu, et est en train de reprendre sa place. Il faut poursuivre le travail », dit-elle.

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Annie Levasseur

Mairesse depuis mars 2024 suite au départ de Nathalie Picard, Annie Levasseur sollicite un autre mandat. « Je dois compléter ce qui a été commencé. J’ai encore la tête pleine de projets. » Parmi ses priorités, elle désire rendre sa municipalité encore plus dynamique.

Saint-Germain

Roger Moreau

Se qualifiant de jeune vieux maire, puisqu’il cumule plus d’une vingtaine d’années comme conseiller, mais un seul mandat comme maire, Roger Moreau en sollicite un second. « J’ai encore le goût de m’investir pour ma communauté, travailler sur des projets et les mener à terme. » Parmi ses dossiers prioritaires figure le réseau d’égout, en litige judiciaire depuis six ans, et qui empêche de régler un important projet domiciliaire.

Saint-Philippe-de-Néri

Frédéric Lizotte

Frédéric Lizotte sollicite un troisième mandat. Il dit vouloir continuer le travail avec l’équipe en place, dont quelques membres seront à remplacer.

La Pocatière

Vincent Bérubé

Vincent Bérubé se présente à titre de maire pour la nouvelle grande ville fusionnée de La Pocatière. Après huit ans en politique, tantôt comme conseiller, puis comme maire, il entend mener à terme et dans les règles de l’art tout ce qui concerne le regroupement avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime. Il dit vouloir propulser la Ville de La Pocatière encore plus loin, et améliorer son attractivité.

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (regroupée)

Jean-François Pelletier

Élu conseiller municipal en 2021 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il devient maire en octobre 2023, puis porte-parole officiel du projet de regroupement qui s’est réalisé récemment. Il se présente dans la nouvelle ville comme conseiller dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il dit vouloir construire une nouvelle ville équitable et démocratique.

Saint-Onésime d’Ixworth (regroupée)

Cathy Fontaine

Cathy Fontaine se présente au poste de conseillère pour le secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth au sein de la nouvelle Ville de La Pocatière, dans l’équipe de Vincent Bérubé. Elle souhaite mettre son expertise au service de la nouvelle ville, afin de répondre positivement aux promesses de gains en efficacité portées par le regroupement.

Ils hésitent

Kamouraska

Mario Pelletier

Au moment d’écrire ces lignes, Mario Pelletier n’avait pas encore décidé s’il se présentait à la mairie de Kamouraska. Ce dernier est devenu maire à la suite du départ en mars de Anik Corminbœuf, mairesse depuis 2021.

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Gilles Plourde

M. Plourde n’a pu être joint pour connaître ses intentions. Il est devenu maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska suite à la démission de Richard Caron en janvier 2024.

Et à la MRC

Aux élections municipales du 2 novembre, les électeurs du Kamouraska devront aussi se prononcer sur le choix de leur préfet. Deux candidats sont en lice : celle du préfet sortant, Sylvain Roy, qui sollicite un second mandat, et celle de Nancy Dubé, ex-directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska–L’Islet.

Sylvain Roy mise sur la continuité, affirmant vouloir poursuivre le travail amorcé au cours des quatre dernières années, notamment en matière de développement régional et de gouvernance municipale.

De son côté, Nancy Dubé propose une gouvernance ouverte et une plus grande visibilité pour la MRC, s’appuyant sur son parcours en communication et en développement économique. Elle souligne l’importance d’attirer de nouveaux habitants, et de renforcer les services pour contrer le vieillissement démographique et la pénurie de main-d’œuvre.