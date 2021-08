L’environnement au cœur de la campagne de François Lapointe

Après avoir été député et candidat du NPD, François Lapointe se lance pour le Parti libéral du Canada, qui l’a approché il y a moins de deux mois pour être candidat à la présente élection fédérale.

Il dit avoir mûrement réfléchi et choisi ce parti. Il réfute les allégations du candidat conservateur Bernard Généreux d’avoir flirté avec plusieurs partis provinciaux et fédéraux, mais affirme avoir été approché par plusieurs, ce qu’il trouve très différent. Le candidat estime se retrouver dans le Parti libéral d’aujourd’hui.

«C’est réellement un choix. La façon dont ils ont géré la pandémie, la façon dont ils traitent avec le Québec depuis quelques années… je me reconnais dans ce parti-là», a dit le candidat.

François Lapointe travaillait jusqu’à tout récemment à la Co-éco et ses idées sont portées vers l’environnement. Il affirme avoir l’écoute du parti à cet effet et entend mettre de l’avant ce thème durant sa campagne.

Cette élection estivale ne fait pas l’unanimité. Sur le terrain, le candidat du Parti libéral affirme ne pas entendre si souvent de plaintes à ce sujet. Il croit que son chef Justin Trudeau a réussi au lancement de la campagne à faire comprendre pourquoi une élection était nécessaire.

«Justin Trudeau a réussi son lancement en disant qu’il y a tellement de choses importantes qui se passent, on a une relance économique à faire qu’on ne peut pas faire de façon traditionnelle. Il faut présenter notre vision de la politique canadienne», a ajouté François Lapointe.

Ce sera la quatrième fois que Lapointe et Généreux s’affrontent ces dernières années, ce qui amène une couleur particulière à la présente élection. Lapointe dit espérer un débat d’idées et une campagne plus en profondeur. Pour sa première sortie par communiqué après l’annonce de sa candidature, il a choisi d’attaquer les idées conservatrices, entre autres au niveau des garderies et d’Internet haute vitesse. Il estime aussi que des affirmations de Généreux sont incohérentes, selon lui.

« Il parle d’environnement, mais pas plus tard qu’en juin dernier il a voté contre la loi sur la responsabilité du Canada pour atteindre la carboneutralité, puis il présente les cinq priorités conservatrices qui ne contiennent pas un mot sur l’environnement, pas un seul», a ajouté François Lapointe.

Ligne téléphonique

Par ailleurs, le candidat lance une ligne téléphonique pour les électeurs du comté. En contexte de pandémie, les occasions de partager sur les priorités locales prennent une forme différente.

Les électeurs peuvent appeler le candidat Lapointe au 581 337-8185 : « Je vais répondre aux appels lorsque je ne serai pas en rencontre. Les gens pourront laisser un message avec leur nom, leur municipalité et leur numéro de téléphone et je ferai les retours d’appels rapidement. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions et d’écouter vos suggestions. Si les gens du comté m’accordent le privilège de les représenter à nouveau le 20 septembre, je garderai cette ligne téléphonique active pendant toute la durée de mon mandat, » a conclu le candidat libéral.