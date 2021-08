Horaires de faction : l’ambulance de Saint-Jean-Port-Joli hors fonction pendant huit heures

Faute de personnel pendant huit heures le 13 août dernier, un véhicule ambulancier du secteur de L’Islet-Nord a été mis hors fonction à Saint-Jean-Port-Joli. Selon le syndicat, à au moins deux autres reprises, cette situation a été évitée de justesse récemment.

Le mobile 87 fonctionne sous horaire de faction, c’est-à-dire que les paramédics sont disponibles 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours consécutifs et doivent demeurer dans un rayon de cinq minutes de leur caserne.

Selon une directive de la CNESST, durant une période de 24h, si les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli n’ont pas eu huit heures consécutives de repos, dans un contexte de travail de sept jours d’affilés, ils doivent être remplacés par une équipe de débordement pour huit heures. L’équipe de débordement est considérée sur un horaire à l’heure. C’est ce qui s’est passé le 13 août.

«Cela survient lorsqu’il a un grand volume d’appel sur le territoire et ça s’est produit à deux reprises incluant le cas du 13 août. Avec un horaire à l’heure, la population aurait constamment des paramédics bien reposés à chaque quart de travail et terminé les histoires de trouver des équipes de débordement», indiquait Stéphane Lévesque, paramédic et président local de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec SCFP 7300 Saint-Jean-Port-Joli.

En raison de la courte liste de personnel à temps partiel et de la période de vacances, il a été impossible de remplacer l’équipe lors de cet épisode.

«Les jeunes sortent de l’école et vont travailler où ils veulent. C’est sûr qu’à choisir entre les horaires de faction ou bien à l’heure, ils vont choisir un horaire à l’heure et je ne les blâme pas. L’horaire à l’heure a l’avantage de se rapprocher de la normalité des autres types d’emplois du secteur de la santé et c’est également plus facile de concilier le travail et la famille», indiquait Stéphane Lévesque.

Durant cette situation, les appels qui sont survenus ont été affectés quand même sur le territoire de St-Jean-Port-Joli à d’autres ambulances de territoire limitrophe pendant que le mobile 87 (faction) était non disponible.

Reste que la situation questionne.

«Ce type d’épisode n’est jamais une bonne nouvelle pour la population lorsqu’il se produit, mais lorsque ça survient pendant la saison estivale, alors que la population double sur notre territoire, c’est un cauchemar», a ajouté Stéphane Lévesque.

Ce dernier se bat pour que soit converti l’horaire de faction en horaire à l’heure à Saint-Jean-Port-Joli le plus rapidement possible. Une résolution adoptée par toutes les municipalités de la MRC de L’Islet réclame la même chose.

Il souhaite une rencontre de nouveau avec la députée Marie-Eve Proulx à cet effet.