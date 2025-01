L’érable au service de la solidarité

Les producteurs acéricoles de la Côte-du-Sud ont marqué le temps des Fêtes en offrant un don de sirop d’érable d’une valeur de 3000 $ aux organismes d’aide alimentaire de la région. Ce geste, rendu possible grâce à une récolte exceptionnelle au printemps dernier, s’inscrit dans leur mission de partager ce symbole national avec ceux qui en ont besoin.

« Le sirop d’érable appartient à tous les Québécois et Québécoises. C’est plus qu’un aliment, c’est notre symbole national. Se sucrer le bec en famille dans le temps des Fêtes, ce ne devrait pas être un privilège », affirme Marin Guay, vice-président des Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud. Ce don vise à répandre un peu de chaleur et de réconfort dans les foyers en période de Noël.

Ce n’est pas la première initiative du syndicat acéricole. Cette année, 27 000 bouteilles de sirop, d’une valeur de 100 000 dollars, ont été distribuées aux banques alimentaires du Québec. Ce soutien s’ajoute à plusieurs milliers de dollars investis chaque année pour promouvoir l’érable et ses produits dans divers événements et commandites.

Le syndicat se positionne comme un acteur clé dans l’aide alimentaire régionale, tout en mettant en lumière la richesse culturelle et gastronomique du Québec. Avec 72 % de la production mondiale de sirop d’érable, les producteurs acéricoles du Québec exportent leur savoir-faire dans plus de 70 pays. Cependant, ils n’oublient jamais de soutenir leur communauté locale.

L’initiative démontre qu’au-delà de la production, l’érable est aussi une question de partage et de solidarité, des valeurs profondément enracinées dans la culture québécoise.