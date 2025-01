Encourager l’avenir : Une bourse pour les jeunes entrepreneurs

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) présente la nouvelle Bourse jeune entrepreneur·e, créée en partenariat avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska pour reconnaître et appuyer les entreprises émergentes tout en favorisant leur développement à long terme.

Deux bourses de 1500 $ seront remises, l’une pour un entrepreneur de la MRC de Kamouraska, et l’autre dans la MRC de L’Islet. Cette somme, accompagnée d’une adhésion gratuite d’un an à la CCKL, permettra aux lauréats de bénéficier d’une visibilité et d’un réseau précieux dans le milieu des affaires. Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL, insiste sur l’importance de ce soutien : « Les lauréats de cette bourse deviendront des modèles pour la communauté. Nous sommes fiers de contribuer à leur succès et à leur croissance. »

Les jeunes entrepreneurs avaient jusqu’au sept janvier pour soumettre leur candidature. Le comité de sélection évaluera notamment la qualité des produits ou des services, le dynamisme, la proactivité et le potentiel de croissance des candidats.

Un effort collectif

Financée grâce aux dons recueillis lors du Gala Reconnaissance et du tournoi de golf annuel de la CCKL, la Bourse jeune entrepreneur·e s’inscrit dans une démarche collective pour dynamiser l’économie locale. Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, et Anik Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska, voient dans cette collaboration une pierre angulaire pour le développement économique régional. « Cette bourse reflète notre engagement envers les jeunes entrepreneurs, dont le travail est essentiel pour la vitalité de nos communautés », affirment-elles.

La remise officielle des bourses aura lieu le samedi 25 janvier 2025, lors de la Soirée Distinction organisée par la CCKL au Centre Bombardier de La Pocatière. (M.L.)