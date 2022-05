Les ¾ des jeunes souffriraient d’écoanxiété

L’écoanxiété chez les 18-35 ans est mise de l’avant comme un nouveau problème de santé publique, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 2 au 8 mai.

Le Mouvement santé mentale Québec souhaite mettre de l’avant ce phénomène qui prend de l’ampleur, afin de mieux le comprendre. En effet, les trois quarts des personnes âgées entre 18 à 35 ans auraient mentionné qu’elles vivent de l’écoanxiété.

L’écoanxiété est définie comme un sentiment de détresse face au dérèglement des écosystèmes. C’est donc une forme d’anxiété qui trouve sa source dans l’inquiétude liée aux enjeux environnementaux. Présentée par certains comme un nouveau problème de santé publique, l’écoanxiété attire de plus en plus l’attention des scientifiques.

« Les symptômes sont multiples, stress, problèmes de sommeil, crise de panique. On parle de gens qui ont un sentiment d’impuissance face à ce qui se passe sur la planète et aussi de culpabilité, soit se sentir mal, car on a l’impression qu’on n’en fait pas assez », résume Kyliane Guay, intervenante en promotion et prévention pour Santé mentale Québec – Bas-St-Laurent.

De plus en plus de spécialistes en relations d’aide qui jasent d’anxiété avec leurs patients entendent parler de l’écoanxiété, ajoute-t-elle. « Au niveau de l’anxiété, les travailleurs sociaux on est au courant de ce que c’est et de ce qu’on peut faire, car l’écoanxiété est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais on commence juste à en parler. Les psychologues et travailleurs sociaux ont les outils à offrir à ces personnes-là, car ça reste de l’anxiété », ajoute Mme Guay.

Selon elle, lorsque l’on prend conscience d’où vient la peur, on peut trouver des stratégies pour y faire face. Mener des actions personnelles comme repenser sa façon de se déplacer, diminuer sa consommation de viande, consommer local, revaloriser des objets avant d’en acheter des nouveaux, transformer une ruelle en jardin communautaire ou planter des arbres sont des actions qui peuvent aider à faire baisser l’anxiété.

Le Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres offrent une programmation virtuelle accessible partout à travers le Québec dans le cadre de la Semaine de la santé mentale sur mouvementsmq.ca.